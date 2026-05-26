Nuevo León aclara: ‘Pase Turístico’ no aplicará para la celebración del Mundial de Fútbol 2026

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    Nuevo León aclara: ‘Pase Turístico’ no aplicará para la celebración del Mundial de Fútbol 2026
    El “Pase Turístico” que impondrá el estado de Nuevo León para la circulación de vehículos con placas foráneas en la entidad. GABRIELA PÉREZ MONTIEL/ CUARTOSCURO
    Nuevo León aclara: ‘Pase Turístico’ no aplicará para la celebración del Mundial de Fútbol 2026
    El “Pase Turístico” que impondrá el estado de Nuevo León para la circulación de vehículos con placas foráneas en la entidad. GABRIELA PÉREZ MONTIEL/ CUARTOSCURO

Antes se establecerán unas mesas de trabajo con los municipios para su implementación por lo que se estima que estaría vigente en unos 90 días

MONTERREY, NL.- Ante la confusión generada por la implementación del “Pase Turístico” que impondrá el estado de Nuevo León para la circulación de vehículos con placas foráneas en la entidad es importante establecer que la medida no estará vigente todavía para la celebración del Mundial de Fútbol 2026.

Lo anterior significa que los visitantes de estados vecinos como Coahuila, Tamaulipas y Durango que seguramente se desplazarán aquí en sus unidades podrán hacerlo libremente sin tener ningún tipo de consecuencia.

“Antes de que esta modalidad entre en operación el gobierno del estado va a realizar unas mesas de trabajo con los municipios para coordinar su implementación”, aseguró Gerardo Escamilla, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-implementara-pase-turistico-obligatorio-para-vehiculos-foraneos-esto-debes-de-saber-PJ20928362

Habrá un lapso de unos 90 días para la implementación del “Pase Turístico” lo que significa que no corresponde a la fecha de la celebración del Mundial en la entidad.

La medida impulsada por el gobierno estatal tiene la finalidad de regularizar el padrón estatal y abatir la falta de información respecto a unidades que circulan en el estado y que bien podrían ser utilizadas para actos delictivos.

“Este pase es importante que será gratuito, se establecerá de manera digital en las plataformas del Instituto (de Control Vehicular de Nuevo León)”, indicó el funcionario estatal.

El gobierno de Nuevo León especificó que se trabajará con los estados vecinos sobre el funcionamiento del pase para facilitar su circulación a quienes visitan Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gobernador-manolo-jimenez-ve-casi-imposible-aplicar-pase-turistico-en-nl-AO20955005

“Para informar sobre el funcionamiento de esta pase y facilitar a quienes visitan Nuevo León conozcan el proceso y puedan ser dados de alta”, comentó Escamilla.

El anuncio de la implementación del llamado “Pase Turístico” fue realizada apenas el 22 de mayo por el propio secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, así como el titular del Instituto de Control Vehicular, Carlos Comsille.

El trámite fue incluido en la Ley de Movilidad del estado de Nuevo León tras una reforma aprobada el pasado 21 de abril, la cual se desprende de una propuesta del diputado del PAN, Carlos de la Fuente.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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