$!Caen tres hombres por robos en carreteras de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En dos operativos distintos fueron detenidos tres hombres que son señalados por su presunta participación en robos registrados en carreteras de Nuevo León. Los operativos estuvieron a cargo de elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil en coordinación con Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los despliegues, que dieron como resultado la detención de los tres presuntos, se ejecutaron en los ayuntamientos de General Escobedo y Ciénega de Flores. La primera intervención se registró el mediodía del martes, sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo en el ayuntamiento de Ciénega de Flores, donde ya habían sido detectados los sospechosos tras haber cometido un robo a un tractocamión. A la altura del kilómetro 25, los oficiales visualizaron un tractocamión Freightliner con dos cajas refrigeradas, el cual coincidía con la descripción que traían, por lo que se dieron a la tarea de abordarlos. Los presuntos se identificaron como Víctor “N”, de 36 años e Iván “N”, de 29 años.

Posteriormente, en otro operativo en la colonia Valle de San Francisco, en General Escobedo, se logró la captura de Axel “N”, de 21 años. El joven fue sorprendido en el cruce de la Carretera Libramiento Noreste y Calle Santa Engracia.

Tras una revisión le encontraron: 41 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 12 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra; 32 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal y dinero en efectivo.

“Las autoridades policiales buscaban a los ahora investigados por su presunta participación en diversos hechos ilícitos dentro de las vías carreteras”, precisó la autoridad estatal. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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