Capturan a ‘El Mantecas en Badiraguato; lo ligan a ataques durante detención de Ovidio Guzmán

Noticias
/ 19 enero 2026
    Capturan a ‘El Mantecas en Badiraguato; lo ligan a ataques durante detención de Ovidio Guzmán
    Autoridades informaron que, además de las detenciones, se aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Un operativo en la sierra de Sinaloa derivó en la captura de un presunto líder criminal y de varios acompañantes, además del aseguramiento de armamento

BADIRAGUATO, SIN.- Un operativo en la sierra de Sinaloa derivó en la captura de un presunto líder criminal y de varios acompañantes, además del aseguramiento de armamento y un punto relacionado con drogas sintéticas.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, identificado como jefe de la facción Beltrán Leyva y vinculado al Cártel del Pacífico, informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, en 2023 “El Mantecas” habría participado con un grupo de sicarios en agresiones armadas contra personal militar y de la GN durante el operativo de detención de Ovidio Guzmán, según el reporte oficial.

Sainz Salazar fue capturado junto con siete personas identificadas como Israel Páez Quintero, José Almir Pacheco Quiroga, Jesús Gómez Soto, Joseino Pérez Gastelum, Daniel Caro Medina, Lino López Zazueta y Rodolfo Alejandro Rocha Ángulo.

Las autoridades informaron que, además de las detenciones, se aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

El Gabinete de Seguridad detalló que, durante recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, los uniformados detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar su presencia, realizó disparos de arma de fuego.

Tras la agresión, los efectivos repelieron el ataque y controlaron la situación, lo que permitió la detención de los presuntos integrantes del grupo, de acuerdo con la versión oficial.

A los detenidos se les informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según el informe. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

