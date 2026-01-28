$!Diputados de Movimiento Ciudadano resultan heridos tras ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados de Movimiento Ciudadano (MC), fueron atacados con armas de fuego en Culiacán, Sinaloa, mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo. Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado. TE PUEDE INTERESAR: Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima

ASÍ FUE EL ATAQUE ARMADO CONTRA DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN SINALOA Los emecistas se encontraban de camino a sus oficinas, cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados que abrieron fuego indiscriminadamente. La agencia El Universal destacó que el diputado Torres Félix fue de las primeras personas en participar en la comparecencia, cuando cuestionó al funcionario Joaquín Alberto Landeros sobre el tema de los endeudamientos.

Tras el atentado, los legisladores fueron trasladados a un hospital. El informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública indica que ambos sí fueron heridos por arma de fuego: “Durante el hecho, los escoltas repelieron la acción y uno de ellos también resultó herido. De inmediato, los diputados y el escolta lesionado fueron trasladados a hospitales donde reciben atención médica, mientras que las autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables”.