Diputados de Movimiento Ciudadano resultan heridos tras ataque armado en Culiacán, Sinaloa

México
/ 28 enero 2026
    Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados de Movimiento Ciudadano (MC), fueron atacados con armas de fuego en Culiacán, Sinaloa. VANGUARDIA

Instituciones de Seguridad del estado de Sinaloa iniciaron un operativo aéreo y terrestre para la búsqueda y detención de las personas que atacaron a los legisladores emecistas

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados de Movimiento Ciudadano (MC), fueron atacados con armas de fuego en Culiacán, Sinaloa, mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo.

Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.

ASÍ FUE EL ATAQUE ARMADO CONTRA DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN SINALOA

Los emecistas se encontraban de camino a sus oficinas, cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados que abrieron fuego indiscriminadamente.

La agencia El Universal destacó que el diputado Torres Félix fue de las primeras personas en participar en la comparecencia, cuando cuestionó al funcionario Joaquín Alberto Landeros sobre el tema de los endeudamientos.

Tras el atentado, los legisladores fueron trasladados a un hospital. El informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública indica que ambos sí fueron heridos por arma de fuego:

“Durante el hecho, los escoltas repelieron la acción y uno de ellos también resultó herido. De inmediato, los diputados y el escolta lesionado fueron trasladados a hospitales donde reciben atención médica, mientras que las autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables”.

GOBERNADOR DE SINALOA Y MOVIMIENTO CIUDADANO CONDENAN EL ATAQUE

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, lamentó los hechos y comunicó que el secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, se encuentra coordinando un operativo de búsqueda y captura de los atacantes.

Además, mencionó que se ha comunicado con la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar inicio a una carpeta de investigación por los hechos.

A su vez, el partido Movimiento Ciudadano, liderado por Jorge Álvarez Máynez, señaló que la crisis de impunidad y violencia en México, particularmente en Sinaloa, ya ha rebasado los límites.

“Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, escribió en X (antes Twitter).

Temas


Diputados
Inseguridad
Violencia

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGE
Movimiento Ciudadano
SSP

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

