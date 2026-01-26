Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento

Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’. En su discurso, el mandatario estatal aseguró que se mantuvo en constante supervisión del desarrollo de las investigaciones, destacando que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército encabezaron los operativos de búsqueda de la joven. TE PUEDE INTERESAR: Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura “Yo tuve comunicación con el cónsul de Estados Unidos. Él se comunicó conmigo, preguntando sobre el caso. Le estuve informando, estuvimos informándonos... yo por un lado con los operativos y alimentando la información de la autoridad estadounidense”.

ROCHA MOYA DESCONOCE CÓMO SE LOGRÓ OBTENER EL PARADERO DE ‘LA NICHOLETTE’ En su explicación, Rocha Moya mencionó que solamente se enteró que la influencer ‘apareció’: “No conozco, no sé cómo fue que apareció sola en algún lugar, la rescataron, etcétera. No tengo esa información, por eso no se la doy. Pero la información que me estuvieron dando desde el momento en que ya apareció y que estaba en su casa”.

Posteriormente, se solicitó esperar a que se completara la prueba de vida: información que fue compartida con el cónsul estadounidense en Hermosillo y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. DESAPARICIÓN Y HALLAZGO DE ‘LA NICHOLETTE’ El secuestro de Nicole Pardo Molina, mejor conocida como ‘La Nicholette’, fue reportado el 20 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa, cuando la creadora de contenido fue interceptada por sujetos armados en la exclusiva zona residencial de Isla Musalá.