Rocío Nahle supervisa Hospital de Isla; reporta abasto de medicinas al 76%

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Rocío Nahle supervisa Hospital de Isla; reporta abasto de medicinas al 76%
    Rocío Nahle en un vídeo donde supervisa el abasto de medicamentos en un hospital. X

La gobernadora de Veracruz revisó las instalaciones del IMSS-Bienestar y el inventario de medicamentos en la región.

La gobernadora Rocío Nahle visitó el Hospital General de Isla en Veracruz para revisar de cómo atienden a las personas y cómo se encuentra la disponibilidad de medicinas. Esta revisión forma parte de una serie de recorridos de trabajo que las autoridades estatales realizan en diferentes centros de salud del programa IMSS-Bienestar para evaluar el servicio público.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-fumo-mariguana-claudia-sheinbaum-desmiente-rumores-en-transmision-en-vivo-video-FF24122250

Siete de cada diez medicinas están disponibles en el centro de salud, según las cifras oficiales compartidas por la mandataria tras revisar las farmacias y las bodegas de almacenamiento.

Durante la visita a las instalaciones, las autoridades aseguraron que el objetivo principal de estas revisiones periódicas es subir el nivel de abasto para llegar poco a poco a completar todas las recetas médicas de la población.

DUDAS Y CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

La publicación de la gobernadora generó dudas y críticas en redes sociales, donde varios usuarios expresaron que cuando acuden a las clínicas no encuentran las medicinas necesarias.

Muchos de los comentarios en internet aseguraron que las visitas oficiales no muestran la realidad diaria y pidieron soluciones permanentes para que las farmacias del estado se mantengan surtidas todo el tiempo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/iglesia-en-mexico-pide-orar-por-el-papa-leon-xiv-tras-cirugia-por-cancer-EG24119728

El Hospital General de Isla es un centro de atención muy importante para la zona sur de Veracruz, debido a que brinda consulta a miles de familias que viven en ese municipio y en diferentes poblados cercanos.

El gobierno del estado se comprometió a continuar con las visitas de supervisión en más clínicas de la entidad para coordinarse con las autoridades nacionales y mejorar la atención médica en las zonas rurales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desabasto
Medicina
medicamentos

Localizaciones


Veracruz

Personajes


Rocío Nahle

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Fascismo de juguete
true

El futuro ya nos alcanzó
La declaratoria busca preservar las tradiciones ecuestres y ganaderas que forman parte de la identidad de Coahuila.

Declara Congreso de Coahuila al rodeo como patrimonio cultural intangible del estado
Beneficiarios de la Pensión del Bienestar hace unas semanas recibieron el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre; sin embargo, no es la última dispersión correspondiente a los Programas del Bienestar.

Pensión del Bienestar 2026: ¿Cuándo llega el último pago del año a tu tarjeta del Bienestar?
Las personas de 60 años o más que trabajan mediante el Programa de Vinculación Productiva del INAPAM pueden tener derecho al aguinaldo.

Tener INAPAM no basta: quiénes pueden cobrar aguinaldo y qué deben cumplir
Si necesitas tu acta de nacimiento para un trámite, puedes obtenerla en línea en formato PDF. Te explicamos cuánto cuesta en 2026, cómo descargarla y qué hacer si no aparece en el sistema.

Acta de nacimiento certificada... ¿Cómo descargarla en PDF y cuánto cuesta tramitarla en línea en 2026?
Especulaciones. La actividad del cantante en Los Ángeles reavivó las versiones sobre un proyecto musical que podría acompañar su próxima gira internacional.

¿Nuevas canciones? Captan a Luis Miguel en un estudio de grabación
Ajustes. Las controversias que protagonizó en septiembre colocaron nuevamente a Aleks Syntek en el centro de la conversación pública.

No está bien: Aleks Syntek frena sus planes en Europa por recomendación médica