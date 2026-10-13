Rocío Nahle supervisa Hospital de Isla; reporta abasto de medicinas al 76%

La gobernadora Rocío Nahle visitó el Hospital General de Isla en Veracruz para revisar de cómo atienden a las personas y cómo se encuentra la disponibilidad de medicinas. Esta revisión forma parte de una serie de recorridos de trabajo que las autoridades estatales realizan en diferentes centros de salud del programa IMSS-Bienestar para evaluar el servicio público.

Siete de cada diez medicinas están disponibles en el centro de salud, según las cifras oficiales compartidas por la mandataria tras revisar las farmacias y las bodegas de almacenamiento. Durante la visita a las instalaciones, las autoridades aseguraron que el objetivo principal de estas revisiones periódicas es subir el nivel de abasto para llegar poco a poco a completar todas las recetas médicas de la población.

DUDAS Y CRÍTICAS EN REDES SOCIALES La publicación de la gobernadora generó dudas y críticas en redes sociales, donde varios usuarios expresaron que cuando acuden a las clínicas no encuentran las medicinas necesarias. Muchos de los comentarios en internet aseguraron que las visitas oficiales no muestran la realidad diaria y pidieron soluciones permanentes para que las farmacias del estado se mantengan surtidas todo el tiempo.

El Hospital General de Isla es un centro de atención muy importante para la zona sur de Veracruz, debido a que brinda consulta a miles de familias que viven en ese municipio y en diferentes poblados cercanos. El gobierno del estado se comprometió a continuar con las visitas de supervisión en más clínicas de la entidad para coordinarse con las autoridades nacionales y mejorar la atención médica en las zonas rurales.