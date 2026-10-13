Iglesia en México pide orar por el papa León XIV tras cirugía por cáncer

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Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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La CEM convoca a la comunidad católica a unirse en oración tras el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del pontífice.

Los obispos de México expresaron su cercanía con el papa tras confirmarse su estado de salud. Ante tal situación, la Iglesia católica en el país pidió mantener una jornada constante de oración y encomendó su pronta recuperación a la Virgen de Guadalupe.

$!CEM pide mantener oraciones por el Papa León XIV tras su operación de cáncer.
CEM pide mantener oraciones por el Papa León XIV tras su operación de cáncer. X

El papa León XIV fue sometido a una operación del pulmón derecho en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Durante la cirugía, los médicos extirparon la parte afectada del órgano para eliminar un tumor detectado como adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

La intervención duró alrededor de 90 minutos y fue calificada como un éxito por el equipo médico. Debido a que el problema de salud se detectó en una etapa temprana, los especialistas señalan que el pronóstico de recuperación es favorable para el papa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/rubio-expresa-su-apoyo-al-papa-tras-el-diagnostico-de-cancer-de-pulmon-KG24117287

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y RECUPEARCIÓN

El pontífice permanecerá internado durante los próximos días para recibir cuidados postoperatorios y monitorear su evolución. Como medida preventiva, el Vaticano suspendió temporalmente la agenda oficial y las audiencias públicas del papa León XIV.

La comunidad católica internacional se mantiene al pendiente de los reportes médicos oficiales mientras el pontífice inicia su periodo de reposo absoluto.

¿QUÉ ES EL ADENOCARCINOMA PULMONAR?

Es el tipo más común de cáncer de pulmón, se origina en las células de las glándulas productoras de mucosidad ubicadas en la parte externa de los pulmones. Pertenece al grupo de cánceres de pulmón de “células no pequeñas” y representa cerca del 40% de todos los casos de cáncer pulmonar.

A diferencia de otros tipos de cáncer de pulmón, suele desarrollarse en las zonas periféricas de las vías respiratorias y tiende a crecer más lentamente, aunque tiene capacidad de propagarse si no se trata a tiempo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/vaticano-confirma-diagnostico-de-cancer-del-papa-leon-xiv-detectan-adenocarcinoma-pulmonar-tras-cirugia-PG24113851
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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