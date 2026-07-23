Ronald Johnson destaca a México como prioridad de inversión durante reunión con empresas de EU

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    Ronald Johnson destaca a México como prioridad de inversión durante reunión con empresas de EU
    Ronald Johnson sostuvo un encuentro con la U.S. Chamber of Commerce y empresas estadounidenses y reiteró el apoyo a la inversión privada en México. X | Ronald Johnson

Ronald Johnson se reunió con empresas de EU en México y la U.S. Chamber para respaldar la inversión privada y el crecimiento económico

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión con Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, así como con representantes de empresas estadounidenses con operaciones en territorio mexicano.

De acuerdo con un mensaje publicado por el diplomático en su cuenta oficial de X (@USAmbMex), el encuentro tuvo como propósito reafirmar una de las prioridades de la administración del presidente Donald Trump: impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de oportunidades mediante el sector privado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-bromea-con-presentarse-a-las-elecciones-de-eu-en-2028-para-un-tercer-mandato-NG22358360

En su publicación, Johnson señaló que las empresas estadounidenses generan empleos, fortalecen las economías de ambos países y contribuyen a ampliar la prosperidad a ambos lados de la frontera.

Asimismo, reiteró el compromiso de la embajada de Estados Unidos para continuar respaldando a las compañías estadounidenses que desarrollan actividades en México.

El mensaje difundido por el embajador no incluyó anuncios de nuevas inversiones, acuerdos comerciales específicos ni cifras relacionadas con proyectos económicos.

REUNIÓN FORMA PARTE DE UNA AGENDA CON ORGANISMOS EMPRESARIALES

El encuentro con la U.S. Chamber of Commerce se suma a una serie de reuniones que Ronald Johnson ha sostenido con organismos empresariales desde que asumió el cargo como embajador en mayo de 2025.

Entre ellas se encuentran reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en las que se abordaron temas relacionados con el fenómeno del nearshoring y la seguridad regional; encuentros con el Consejo Nacional Agropecuario sobre seguridad alimentaria, así como reuniones con representantes del sector energético para dialogar sobre la exportación de hidrocarburos entre México y Estados Unidos.

En estos encuentros, el diplomático ha mantenido un discurso centrado en la inversión privada como un elemento para fortalecer la relación económica bilateral y promover lo que la representación estadounidense ha denominado una estrategia de “prosperidad compartida”.

COINCIDE CON NEGOCIACIONES DEL T-MEC

La reunión ocurre en un contexto en el que México y Estados Unidos iniciaron esta semana la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las conversaciones se desarrollan después de que el gobierno estadounidense rechazó el pasado 1 de julio extender el acuerdo comercial por otros 16 años y optó por activar un esquema de revisiones anuales que se mantendría hasta 2036.

Además, el pasado martes Ronald Johnson sostuvo un encuentro con el canciller mexicano Roberto Velasco para dar seguimiento a diversos temas de la agenda bilateral.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante esa reunión ambas partes reiteraron su disposición para mantener el trabajo coordinado entre México y Estados Unidos con base en el respeto a las respectivas soberanías.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/asi-es-como-un-activista-ayuda-a-los-veteranos-de-eu-deportados-a-mexico-por-el-pais-al-que-sirvieron-AG22351230

NO SE INFORMARON ACUERDOS ESPECÍFICOS

Hasta el momento, la Cámara de Comercio de Estados Unidos no ha emitido un comunicado con información adicional sobre la reunión encabezada por Johnson.

Tampoco el Consejo Coordinador Empresarial ha dado a conocer detalles sobre los asuntos abordados ni se ha confirmado la identidad de las empresas que participaron en el encuentro.

De igual forma, no existe información oficial que establezca una relación directa entre esta reunión y las negociaciones del T-MEC actualmente en curso, por lo que ambos acontecimientos coinciden únicamente en el tiempo, sin que se haya informado públicamente de una vinculación entre ellos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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