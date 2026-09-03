Rosa Icela, secretaria de Gobernación presenta su balance por el Segundo Informe de Gobierno en la conferencia matutina

La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la intervención de las fuerzas de seguridad en regiones con conflictos, han permitido mantener la gobernabilidad del país durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob) .

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez , presentó un balance de las acciones desarrolladas por la Segob como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La funcionaria sostuvo que uno de los principales mecanismos para atender los conflictos sociales ha sido el diálogo con las comunidades y los distintos sectores involucrados.

Señaló que la estrategia busca evitar la confrontación y privilegiar acuerdos que permitan solucionar los problemas de manera pacífica.

Rodríguez afirmó que las libertades de reunión, expresión, manifestación, culto y prensa están garantizadas y aseguró que durante la actual administración se mantiene una política de “cero censura y cero represión”.

Como parte de esta estrategia, explicó, operan 298 Mesas de Paz, mediante las cuales autoridades de los tres niveles de gobierno revisan las condiciones de seguridad y gobernabilidad en distintas regiones del territorio nacional.

Entre los casos mencionados destacó la situación en la Montaña Alta y Baja de Guerrero, donde desde el pasado 12 de mayo se implementa un plan especial por instrucción presidencial. De acuerdo con la secretaria, las acciones permitieron que la mayoría de las familias desplazadas de 19 comunidades de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Ahuacuotzingo y Zapotitlán Tablas regresaran a sus lugares de origen.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que buena parte del trabajo de Gobernación ocurre lejos de los reflectores y consideró que precisamente la ausencia de conflictos que lleguen a los grandes titulares demuestra la eficacia de las labores de mediación y coordinación.

Al referirse al caso de Guerrero, explicó que la estrategia consistió inicialmente en garantizar la seguridad y restablecer la comunicación terrestre en las comunidades afectadas, para posteriormente atender las causas sociales que habían provocado los conflictos.

Sheinbaum indicó que un mecanismo similar se aplica en otras regiones donde existen inconformidades relacionadas con proyectos de infraestructura, entre ellos los nuevos trenes hacia el norte del país, Pachuca y Querétaro.

En estos casos, dijo, Gobernación participa como instancia de coordinación entre las autoridades y los grupos involucrados para establecer mesas de diálogo y buscar soluciones.

La mandataria también destacó los resultados del programa Sí al desarme, Sí a la paz, mediante el cual ciudadanos han entregado voluntariamente cerca de 14 mil armas de fuego. Esa cifra, señaló, representa alrededor de 40 por ciento de las 35 mil armas decomisadas durante operativos de seguridad.

Para la presidenta, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada no sólo a contener los conflictos, sino también a reducir las condiciones que generan violencia y fortalecer la construcción de paz en distintas regiones del país.

Sheinbaum reconoció finalmente el trabajo realizado por Rosa Icela Rodríguez y su equipo al frente de la Secretaría de Gobernación, al considerar que su labor de mediación y coordinación resulta fundamental para preservar la estabilidad política y social del país.