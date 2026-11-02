$!Sacerdote Clemente Morales fue golpeado, quemado y amenazado durante tres días en Sinaloa

El sacerdote Clemente Morales Topete fue golpeado, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y recibió amenazas de muerte durante los tres días que permaneció privado de la libertad por un grupo de personas desconocidas, informó la Diócesis de Culiacán el 1 de noviembre. El religioso, de 67 años y párroco de la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, fue reportado como desaparecido el sábado 24 de octubre. Regresó por sus propios medios el martes 27, cuando condujo su camioneta hasta la casa parroquial.

En una circular firmada por el obispo Jesús José Herrera Quiñónez y el secretario canciller Ramón Alberto Ibarra Ayala, la Iglesia detalló que los agresores exigieron al sacerdote información que no conocía y que, por lo tanto, no podía proporcionar. La Diócesis señaló que el religioso continúa bajo observación médica y presenta una evolución favorable, aunque necesitará tiempo, cuidados y acompañamiento integral para recuperarse de las lesiones físicas y las afectaciones emocionales derivadas de lo ocurrido. ¿QUÉ LE OCURRIÓ AL SACERDOTE CLEMENTE MORALES EN CULIACÁN? De acuerdo con el comunicado, el sacerdote fue privado de la libertad por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar que no ha sido identificado. Durante los tres días de retención, sus agresores lo golpearon, le provocaron quemaduras y lo amenazaron de muerte de manera reiterada. La Diócesis indicó que le exigieron información que él no tenía, motivo por el que no pudo responder a sus demandas. El martes 27 de octubre, Morales Topete regresó a la casa parroquial por sus propios medios. A su llegada, fue auxiliado por integrantes de su comunidad, otros sacerdotes, personal médico y autoridades que acudieron para brindarle atención. La Iglesia precisó que, debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado a una clínica para recibir atención especializada.

SACERDOTE PERMANECE BAJO OBSERVACIÓN MÉDICA TRAS LAS AGRESIONES La Diócesis informó que Clemente Morales presentaba múltiples golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Aunque las lesiones no representaban un peligro inmediato para su vida, requirieron atención médica y seguimiento. Además de las afectaciones físicas, el sacerdote enfrenta consecuencias psicológicas y emocionales relacionadas con las amenazas que recibió durante su cautiverio. Su evolución médica es favorable, pero la recuperación requerirá tiempo y acompañamiento. La Iglesia pidió respeto y comprensión para que pueda recuperar la tranquilidad y la confianza. DIÓCESIS DE CULIACÁN PIDE ESCLARECER LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD La institución religiosa señaló que las investigaciones sobre la desaparición y posterior regreso del sacerdote continúan abiertas. Por ello, evitó adelantar conclusiones o divulgar información que pudiera afectar el desarrollo de las indagatorias. En su comunicado, reiteró que busca que los hechos sean esclarecidos y que las personas responsables sean identificadas y respondan ante la justicia. La Diócesis también agradeció a las personas, comunidades, instituciones y medios de comunicación que participaron en las labores de búsqueda, compartieron información por los canales correspondientes o expresaron su solidaridad durante los días en que se desconocía el paradero del sacerdote.

IGLESIA ADVIERTE QUE ACCIONES DE SEGURIDAD NO HAN SIDO SUFICIENTES EN CULIACÁN En el mismo documento, el obispo Jesús José Herrera Quiñónez expresó su preocupación por los niveles de violencia e inseguridad que enfrenta Culiacán desde hace más de dos años. Aunque reconoció el trabajo de las corporaciones municipales, estatales y federales para lograr el regreso del sacerdote, consideró que las acciones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para devolver la tranquilidad a la ciudad. La Diócesis mencionó que las desapariciones, las privaciones ilegales de la libertad, las muertes violentas y los feminicidios registrados en los últimos meses mantienen a las familias en una situación de temor e incertidumbre. Por ello, pidió a las autoridades fortalecer las estrategias de prevención, seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, procuración de justicia y atención integral a las víctimas. También exhortó a que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, investigaciones eficaces y una mayor protección para la población.

OBISPO LLAMA A DETENER LA VIOLENCIA Y RESPETAR A LAS VÍCTIMAS El obispo hizo un llamado a quienes generan violencia, desapariciones y agresiones para que detengan sus acciones y reconozcan el daño que provocan a las personas y sus familias. “Por compasión, ¡deténganse! Ninguna vida humana es desechable. Ninguna familia merece vivir bajo la amenaza, el miedo o la incertidumbre”, expresó en la circular. Asimismo, pidió a la sociedad sinaloense mantener la solidaridad con las víctimas y evitar comentarios, burlas o señalamientos que puedan aumentar su sufrimiento.

Sobre el uso de redes sociales, la Diócesis llamó a verificar la información antes de compartirla y a respetar la dignidad de las personas involucradas en hechos de violencia. La institución concluyó que la sociedad no debe resignarse a vivir bajo el temor y reiteró el llamado a construir condiciones de paz mediante el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.