Localizan con vida a Clemente Morales Topete, sacerdote desaparecido el sábado en Culiacán, Sinaloa
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El padre había acudido a una cita médica en el fraccionamiento Montebello de la capital del estado
CULIACÁN, SIN.- El presbítero de una de las iglesias católicas Cristo Resucitado, Clemente Morales Topete de 67 años, que fue reportado como desaparecido desde la tarde del sábado pasado, retornó a su templo sano y salvo sin que se conozca que le sucedió.
Fue a través de las redes sociales que se divulgó inicialmente que el padre llegó al templo en el fraccionamiento la Campiña conduciendo su camioneta Toyota Hilux, de color oscuro, sin que las autoridades de seguridad confirmen el hecho.
Las autoridades católicas confirmaron el hecho sin dar mayores detalles de la aparición del padre que permaneció en calidad de desaparecido desde la tarde del sábado pasado, cuando acudió a una cita médica en el fraccionamiento Montebello, en la capital del estado.
PADRE HABÍA ACUDIDO A CITA MÉDICA
A raíz de la desaparición del párroco, el obispo de la Diócesis de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, señaló que se activaron los protocolos institucionales de búsqueda.
A través de un comunicado, el prelado hizo un llamado a la comunidad católica y a la sociedad en general a unirse con sus oraciones por la localización del padre, el cual acudió a una cita médica en el fraccionamiento Montebello de la capital del estado.