Localizan con vida a Clemente Morales Topete, sacerdote desaparecido el sábado en Culiacán, Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- El presbítero de una de las iglesias católicas Cristo Resucitado, Clemente Morales Topete de 67 años, que fue reportado como desaparecido desde la tarde del sábado pasado, retornó a su templo sano y salvo sin que se conozca que le sucedió.

Fue a través de las redes sociales que se divulgó inicialmente que el padre llegó al templo en el fraccionamiento la Campiña conduciendo su camioneta Toyota Hilux, de color oscuro, sin que las autoridades de seguridad confirmen el hecho.