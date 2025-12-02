Ejecutan a tres al interior de una vivienda en San Nicolás de los Garza, NL

México
/ 2 diciembre 2025
    Ejecutan a tres al interior de una vivienda en San Nicolás de los Garza, NL
    Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Floridos Bosques de Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León Foto: Aracely Chantaka

Agentes ministeriales resguardaron la vivienda en San Nicolás donde tres personas fueron asesinadas tras el ingreso de un grupo armado

Monterrey, Nuevo León.- Hombres armados irrumpieron en la segunda planta de una vivienda y privaron de la vida a tres personas, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, este martes.

De acuerdo con los primeros informes, el lugar es señalado como punto de venta de droga.

El inmueble se ubica en la calle Francisco Villa y Tamaulipas, en la colonia Floridos Bosques de de Nogalar.

Trascendió que la vivienda no presentaba disparos en el exterior por lo que los hombres armados ingresaron hasta el domicilio en donde privaron de la vida a las víctimas.

Dos de los fallecidos tendrían antecedentes por narcomenudeo, de acuerdo con lo que se reveló.

Los hechos ocasionaron una intensa movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como de la policía de San Nicolás de los Garza.

La zona fue acordonada mientras se realizan las primeras investigaciones para esclarecer los sucesos.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

