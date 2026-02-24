Salmo 91, el pasaje bíblico sobre protección frente al peligro que tenía ‘El Mencho’ en su refugio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 febrero 2026
    Salmo 91, el pasaje bíblico sobre protección frente al peligro que tenía ‘El Mencho’ en su refugio
    El pasaje del Salmo 91 escrito en una hoja de papel está fechado de enero de 2026. EL UNIVERSAL

En la residencia en la que se ocultaba el líder del CJNG se encontraron numerosos artículos religiosos y altares

“Debajo de sus alas estarás seguro”, reza un pasaje bíblico escrito a mano en un cuaderno que se encontró en el refugio en el que se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de su muerte.

Oseguera murió el pasado domingo, luego de un operativo federal en el que resultó herido y, de acuerdo con información oficial, murió mientras era trasladado a la Ciudad de México tras ser capturado. Ello desató una serie de bloqueos, enfrentamientos armados, así como incendios a vehículos y negocios en al menos 20 estados del País.

TE PUEDE INTERESAR: Sepulta caída del ‘Mencho’ estrategia ‘Abrazos, no balazos’; ven expertos viraje en seguridad

“El Mencho”, uno de los criminales más buscados en el mundo, por quien Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares a cambio de información que condujera a su captura, se ocultaba en el Tapalpa Country Club, un lugar de descanso y relajación ubicado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Autoridades dieron acceso a medios de comunicación a la residencia marcada con el número 39, donde estaba Oseguera al momento del operativo, y en el lugar se encontraron medicamentos, comida y artículos de higiene, pero también abundantes figuras religiosas en altares dedicados a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Charbel.

$!Salmo 91, el pasaje bíblico sobre protección frente al peligro que tenía ‘El Mencho’ en su refugio

También se encontró una oración a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y, escrito a mano en una hoja de cuaderno, el Salmo 91, que dice lo siguiente:

Morando bajo la sombra del Omnipotente

El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.

Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.

Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.

No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día,

Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.

Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará.

Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación,

No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.

En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.

Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré.

Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación.

El pasaje bíblico tiene fecha de enero de 2026 y señala que se debe confiar en Dios para librarse de enemigos, de enfermedades e incluso de la muerte.

En el refugio se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se usa como agente terapéutico para la insuficiencia renal, enfermedad que padecía Oseguera Cervantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico

Localizaciones


Jalisco

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


CJNG

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

La muerte de ‘El Mencho’ y el reto del gobierno de Sheinbaum
Aunque la situación dista de ser normal, muchos quieren creer que todo pasará pronto.

Tras la muerte de ‘El Mencho’ y los bloqueos, la gente vuelve a su cotidianidad con miedo
El integrante del clan Carradine falleció a los 71 años; su familia informó que enfrentó durante dos décadas el trastorno bipolar.

Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’, a los 71 años; luchó contra trastorno bipolar
Cada 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, un símbolo nacional con más de 200 años de historia que ha cambiado junto con el país y sus transformaciones políticas y sociales.

Día de la Bandera... ¿Qué significan sus colores y cómo cambió este emblema en sus más de 200 años?
Predicciones de Baba Vanga para 2026 incluyen contacto OVNI, guerras, crisis climática y avances médicos. Te contamos qué dicen y por qué generan debate.

¿Se aproxima nave extraterrestre a la Tierra?... Baba Vanga predice contacto OVNI en 2026
Trabajo. Rafael Amaya volverá al universo del narcotráfico en la ficción, ahora como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel
Guadalajara será sede del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

FIFA pide informes por situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026