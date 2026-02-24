$!Salmo 91, el pasaje bíblico sobre protección frente al peligro que tenía ‘El Mencho’ en su refugio

Autoridades dieron acceso a medios de comunicación a la residencia marcada con el número 39, donde estaba Oseguera al momento del operativo, y en el lugar se encontraron medicamentos, comida y artículos de higiene, pero también abundantes figuras religiosas en altares dedicados a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Charbel.

“El Mencho”, uno de los criminales más buscados en el mundo, por quien Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares a cambio de información que condujera a su captura, se ocultaba en el Tapalpa Country Club, un lugar de descanso y relajación ubicado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Oseguera murió el pasado domingo, luego de un operativo federal en el que resultó herido y, de acuerdo con información oficial, murió mientras era trasladado a la Ciudad de México tras ser capturado. Ello desató una serie de bloqueos, enfrentamientos armados, así como incendios a vehículos y negocios en al menos 20 estados del País.

“Debajo de sus alas estarás seguro” , reza un pasaje bíblico escrito a mano en un cuaderno que se encontró en el refugio en el que se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de su muerte.

También se encontró una oración a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y, escrito a mano en una hoja de cuaderno, el Salmo 91, que dice lo siguiente:

Morando bajo la sombra del Omnipotente

El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.

Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.

Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.

No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día,

Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.

Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará.

Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación,

No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.

En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.

Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré.

Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación.

El pasaje bíblico tiene fecha de enero de 2026 y señala que se debe confiar en Dios para librarse de enemigos, de enfermedades e incluso de la muerte.

En el refugio se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se usa como agente terapéutico para la insuficiencia renal, enfermedad que padecía Oseguera Cervantes.