Salón de belleza del Senado de la República queda cerrado hasta revisión de servicios: Jucopo

Ignacio Mier Velazco señaló que cualquier decisión sobre el futuro del salón de belleza deberá guardar coherencia con lo que ocurre en la Cámara de Diputados
El salón de belleza que operaba al interior del Senado de la República permanecerá cerrado hasta que se concluya una evaluación integral del servicio, informó el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, quien adelantó que la revisión se realizará la próxima semana.
En conferencia de prensa, el senador explicó que el análisis no se limitará a la estética, sino que abarcará otros espacios y servicios que funcionan en la sede de Reforma e Insurgentes y que son utilizados por legisladores, trabajadores y visitantes.
“Es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado de la República y de la gente que nos visita. (...) Son tres mil, cuatro mil personas las que visitan el Senado de la República cuando hay sesiones, son los registros que se tienen. Es una verdadera miniciudad y acá cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado, puede hacer uso de los servicios de bancarios, financieros, de la biblioteca, en fin, hay una serie de servicios que están, que no son de las senadoras ni de los senadores, hay que hacer una revisión completa”, puntualizó.
Mier Velazco señaló que cualquier decisión sobre el futuro del salón de belleza deberá guardar coherencia con lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde desde hace años existen espacios similares para el arreglo personal de legisladores y del público en general.
En ese sentido, sostuvo que debe realizarse “una revisión serena, puntual, para que tampoco haya asimetrías, porque en la generación de discusión, aprobación de leyes, que hacen en una cámara, se hace en la otra. Somos un régimen bicameral, y por lo mismo no puede haber asimetrías para legisladores de una y de otra, y lo vamos a hacer en el órgano de deliberación, que es la Junta de Coordinación Política. Les vamos a informar la próxima semana, con el propósito de que no se genere una polémica”.