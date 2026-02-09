Usuarios ‘reviven’ video de Lorena Marisol Rodríguez, nueva alcaldesa de Tequila, cantando narcocorrido

A las pocas horas de que Lorena Marisol Rodríguez fuera designada como alcaldesa de Tequila, Jalisco, tras la detención de Diego Rivera Navarro, usuarios en redes sociales revivieron un viejo video donde se observa a la funcionaria cantando ‘narcocorridos’, específicamente uno titulado ‘El del Palenque’ de ‘Los Alegres del Barranco’.

Con seis votos a favor y tres en contra, la ahora presidenta municipal se ha posicionado en el ojo público al volverse viral a causa de dicha grabación, pues en ese momento surgía una fuerte controversia por la apología del delito.

Cabe destacar que la polémica por la interpretación de ‘narcocorridos’ se derivó de una presentación de ‘Los Alegres del Barranco’, donde se proyectaron imágenes alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

LORENA MARISOL RODRÍGUEZ DESCONOCE PRESUNTA EXTORSIÓN A TEQUILERA

Tras la detención de Rivera Navarro, se informó sobre denuncias de diversas tequileras por parte del entonces alcalde. Una de las empresas que reportó las acciones de corrupción fue José Cuervo, de acuerdo con información proporcionada por Reforma.

“La compañía señaló que le exigieron el pago de 60 millones de pesos bajo amenaza de clausurar su planta Cuervo 1800, cuando el cobro normal de predial y licencias ascendía a alrededor de un millón de pesos anuales.