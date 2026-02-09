Usuarios ‘reviven’ video de Lorena Marisol Rodríguez, nueva alcaldesa de Tequila, cantando narcocorrido
Lorena Marisol Rodríguez fue designada como presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco, tras detención de Diego Rivera Navarro
A las pocas horas de que Lorena Marisol Rodríguez fuera designada como alcaldesa de Tequila, Jalisco, tras la detención de Diego Rivera Navarro, usuarios en redes sociales revivieron un viejo video donde se observa a la funcionaria cantando ‘narcocorridos’, específicamente uno titulado ‘El del Palenque’ de ‘Los Alegres del Barranco’.
Con seis votos a favor y tres en contra, la ahora presidenta municipal se ha posicionado en el ojo público al volverse viral a causa de dicha grabación, pues en ese momento surgía una fuerte controversia por la apología del delito.
Cabe destacar que la polémica por la interpretación de ‘narcocorridos’ se derivó de una presentación de ‘Los Alegres del Barranco’, donde se proyectaron imágenes alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
LORENA MARISOL RODRÍGUEZ DESCONOCE PRESUNTA EXTORSIÓN A TEQUILERA
Tras la detención de Rivera Navarro, se informó sobre denuncias de diversas tequileras por parte del entonces alcalde. Una de las empresas que reportó las acciones de corrupción fue José Cuervo, de acuerdo con información proporcionada por Reforma.
“La compañía señaló que le exigieron el pago de 60 millones de pesos bajo amenaza de clausurar su planta Cuervo 1800, cuando el cobro normal de predial y licencias ascendía a alrededor de un millón de pesos anuales.
“Tras la intervención de autoridades estatales, ambas partes llegaron a un acuerdo por 17 millones de pesos. Sin embargo, al día siguiente, Cuervo presentó la denuncia penal.
“Según el Gobierno estatal, al menos 10 empresas tequileras más reportaron haber sido víctimas del mismo modus operandi: cobros excesivos de impuestos y amenazas de clausura”, escribió el referido medio de comunicación.
Ante esto, Lorena Marisol Rodríguez aseguró ante medios de comunicación que no había ninguna extorsión: “yo desconozco”, mencionó. Y ante acusaciones de que la funcionaria también está coludida en la presunta red de corrupción, la nueva alcaldesa afirmó: “Soy totalmente independiente. A mí no me gustaría obedecer órdenes de otra persona”.
PERFIL DE LORENA MARISOL RODRÍGUEZ
Lorena Marisol Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico Mario Molina. Antes de integrarse al Cabildo de Tequila, trabajó en la Secretaría de Bienestar como ejecutiva en programas de apoyos sociales.
Durante el proceso electoral municipal, formó parte de la planilla de la coalición integrada por Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro, ocupando la posición de regidora propietaria. Ya en funciones como regidora de Morena, integró la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones, desde donde participó en diversas actividades administrativas y sociales del municipio.
Rodríguez Rivera es considerada una figura cercana a Diego Rivera Navarro, con quien compartió militancia política y gestión dentro del mismo grupo gobernante.