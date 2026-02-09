FGR pide a la SCJN avalar aseguramientos de bienes sin orden judicial previa

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso en el que sostiene que cuenta con facultades para asegurar bienes sin orden judicial y pidió revocar la sentencia que concedió un amparo a varias empresas por la incautación de predios en Santa Fe.

El escrito fue presentado este lunes 9 de febrero de 2026 y, de acuerdo con las listas de estrados del máximo tribunal, la FGR solicitó que se niegue la protección federal a Inmobiliaria F4, Jestem, Funilimited y Servicio y Asesoría en Conservaciones, en un caso derivado del aseguramiento realizado hace cinco años en esa zona del poniente de la Ciudad de México.

En su planteamiento, el Ministerio Público Federal pidió a las ministras y ministros que “se revoque la sentencia recurrida y se niegue el amparo y protección de la justicia de la Unión” a las quejosas, al sostener que su actuación se ajustó a derecho.

Como antecedente, la nota señala que durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero la institución aseguró esos predios sin mandato de un juez, con el argumento de que son propiedad de la nación.

La FGR sostuvo que estos aseguramientos se encuentran previstos en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que, bajo esa disposición, no se requiere autorización judicial previa, ya que el control judicial se exige sólo en supuestos específicos.

En el plano institucional, la discusión del amparo en revisión 424/2025 fue pospuesta por el Pleno de la SCJN el 19 de enero. El proyecto, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, propone confirmar la protección de la justicia federal a las empresas que promovieron el recurso.

El caso se inscribe en el debate sobre el alcance de las medidas precautorias dentro de una investigación penal y los controles que deben aplicarse cuando se afectan bienes, en un contexto en el que la Corte deberá definir el criterio aplicable para este tipo de aseguramientos. Con información de El Universal