Exigen regular venta de alcohol en estadios

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    Exigen regular venta de alcohol en estadios
    Es urgente que se impulse una ley general para regular la venta y consumo de alcohol, para prevenir actos de violencia y muertes, señalaron organizaciones civiles. EL UNIVERSAL

Subrayaron que se debe analizar la prohibición de venta y consumo de alcohol en los estadios o eventos deportivos, como ya ocurre en otros países, como España, Francia o Argentina

Es urgente que el gobierno federal, el Congreso de la Unión y las autoridades estatales y municipales impulsen una ley general para regular la venta y consumo de alcohol, para prevenir actos de violencia y muertes, como los cinco fallecimientos ocurridos en los festejos mundialistas, señalaron organizaciones civiles.

Subrayaron que se debe analizar la prohibición de venta y consumo de alcohol en los estadios o eventos deportivos, como ya ocurre en otros países, como España, Francia o Argentina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ken-salazar-de-ser-recibido-como-amigo-con-amlo-al-repudio-en-la-4t-JD21999264

En conferencia de prensa, advirtieron que el consumo de alcohol aumenta la probabilidad de violencia, lesiones, accidentes de tránsito, homicidios, agresiones sexuales, violencia familiar y conductas de alto riesgo.

Salud Justa, Red de Acción sobre Alcohol (RASA) y Red Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud Mx, plantearon incrementar los impuestos, restringir los horarios, puntos de venta y las condiciones de comercialización.

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