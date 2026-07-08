Exigen regular venta de alcohol en estadios
Subrayaron que se debe analizar la prohibición de venta y consumo de alcohol en los estadios o eventos deportivos, como ya ocurre en otros países, como España, Francia o Argentina
Es urgente que el gobierno federal, el Congreso de la Unión y las autoridades estatales y municipales impulsen una ley general para regular la venta y consumo de alcohol, para prevenir actos de violencia y muertes, como los cinco fallecimientos ocurridos en los festejos mundialistas, señalaron organizaciones civiles.
Subrayaron que se debe analizar la prohibición de venta y consumo de alcohol en los estadios o eventos deportivos, como ya ocurre en otros países, como España, Francia o Argentina.
En conferencia de prensa, advirtieron que el consumo de alcohol aumenta la probabilidad de violencia, lesiones, accidentes de tránsito, homicidios, agresiones sexuales, violencia familiar y conductas de alto riesgo.
Salud Justa, Red de Acción sobre Alcohol (RASA) y Red Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud Mx, plantearon incrementar los impuestos, restringir los horarios, puntos de venta y las condiciones de comercialización.