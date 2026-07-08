Exigen regular venta de alcohol en estadios

Es urgente que el gobierno federal, el Congreso de la Unión y las autoridades estatales y municipales impulsen una ley general para regular la venta y consumo de alcohol, para prevenir actos de violencia y muertes, como los cinco fallecimientos ocurridos en los festejos mundialistas, señalaron organizaciones civiles.

Subrayaron que se debe analizar la prohibición de venta y consumo de alcohol en los estadios o eventos deportivos, como ya ocurre en otros países, como España, Francia o Argentina.