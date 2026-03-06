$!Samuel García se pronuncia contra el machismo en el marco del 8M

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió que está convencido de que el principal pecado de los mexicanos es el machismo y que debe de erradicarse en todas sus formas.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el mandatario estatal asistió al Panel “Mujeres que ayudan, transforman e inspiran” y durante el mismo compartió que cuando era diputado leyó un libro que le cambió su visión sobre México y el machismo.

“Tenemos que erradicarlo en todas sus formas”, aseveró ante los asistentes al Teatro de la Ciudad, así como Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta A.C, quien fungió como invitada especial del panel.

