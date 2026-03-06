Samuel García se pronuncia contra el machismo en el marco del 8M

México
/ 6 marzo 2026
    Samuel García se pronuncia contra el machismo en el marco del 8M
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que el machismo es el principal problema cultural del país y pidió erradicarlo durante un panel por el Día de la Mujer. Especial

El Panel se desarrolló en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmenora el 8 de marzo

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió que está convencido de que el principal pecado de los mexicanos es el machismo y que debe de erradicarse en todas sus formas.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el mandatario estatal asistió al Panel “Mujeres que ayudan, transforman e inspiran” y durante el mismo compartió que cuando era diputado leyó un libro que le cambió su visión sobre México y el machismo.

“Tenemos que erradicarlo en todas sus formas”, aseveró ante los asistentes al Teatro de la Ciudad, así como Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta A.C, quien fungió como invitada especial del panel.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes

$!Samuel García se pronuncia contra el machismo en el marco del 8M

García comentó que cuando llegó a la gubernatura de Nuevo León contribuyó con su “granito de arena” en contra del machismo al nombrar un gabinete integrado en su mayoría por mujeres.

Confesó que él les llama “Las Chicas Superpoderosas” y le ayudaron a que el estado tenga la visión 360 que ahora le permite ser “el mejor en todo”.

”Todas siempre las presumo, les digo que son Las Chicas Superpoderosas”, contó.

MARIEL PRESIDENTA

Por otra parte, confesó que ahora como padre de dos niñas a diario se convence de que las mujeres pueden lograr todo.

”Me dijo mi papá el domingo pasado: Mariel va a ser presidenta; dije sí, es cierto. Hoy las mujeres pueden ser gobernadoras, presidentas, pueden ser todo”, afirmó.

También dijo que es compromiso de todos que la siguiente generación esté libre del machismo. “Que todos los tabúes, piojos y telarañas” que todavía existan del machismo desaparezcan.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

