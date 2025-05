¿Sancionarán a Mr. Beast por video en zonas arqueológicas de México?

La exposición de figuras y frescos , aún no extraídos por equipos de antropología del INAH desconcertó a los espectadores, posiblemente mexicanos, del video.

Comunicaron que los permisos fueron recibidos, y aceptados, por la Secretaría de Turismo Federal y los gobiernos del estado de Campeche y Yucatán.

Sin embargo, la titular de la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, pidió una explicación del caso de Mr. Beast a Diego Prieto, director general del INAH.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo que ni la ONU’, MrBeast construye 100 pozos en África que darán agua potable a 500 mil personas

‘Le pedí a Diego Prieto una ficha. No es la primera vez que pasa y siempre se han aclarado. Por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que van a haber las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios’ informó la titular de la Secretaria de Cultura.