Sandra Cuevas denuncia que su vida ‘está en peligro’ y pide protección a García Harfuch

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, denunció el 28 de febrero que su vida “está en peligro” y solicitó protección a autoridades federales. En un video difundido en sus redes sociales, responsabilizó de cualquier situación que pudiera ocurrirle al diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, y a la actual alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega.

“Quiero dirigir un mensaje al secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch. Quiero informarle que desde hace tres semanas he estado observando que han estado vigilando mi domicilio particular”, expresó al inicio de su mensaje.

SANDRA CUEVAS DENUNCIA QUE SE ENCUENTRA SIENDO VIGILADA

En su declaración, Cuevas detalló que la vigilancia presuntamente ocurre en su domicilio ubicado en Santa María la Rivera, así como en su galería de arte localizada en la colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Han estado por horas observando, han estado tomando fotografías y me han estado siguiendo cuando cambio de lugar”, afirmó. Añadió que esta información le ha sido reportada por su equipo de seguridad y que también la ha observado a través de cámaras.

La exalcaldesa planteó públicamente: “¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy en riesgo? Si estoy en riesgo quiero dejar muy claro que tengo dos enemistades, dos enemigos que ellos han decidido ser mis enemigos y que quiero hacerlos responsables por cualquier situación que pueda pasar”.

En ese contexto, señaló directamente a Ricardo Monreal y a Alessandra Rojo de la Vega.