Sandra Cuevas denuncia que su vida ‘está en peligro’ y pide protección a García Harfuch
Sandra Cuevas aseguró que es vigilada y responsabilizó a Ricardo Monreal y Alessandra Rojo de la Vega
La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, denunció el 28 de febrero que su vida “está en peligro” y solicitó protección a autoridades federales. En un video difundido en sus redes sociales, responsabilizó de cualquier situación que pudiera ocurrirle al diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, y a la actual alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega.
“Quiero dirigir un mensaje al secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch. Quiero informarle que desde hace tres semanas he estado observando que han estado vigilando mi domicilio particular”, expresó al inicio de su mensaje.
SANDRA CUEVAS DENUNCIA QUE SE ENCUENTRA SIENDO VIGILADA
En su declaración, Cuevas detalló que la vigilancia presuntamente ocurre en su domicilio ubicado en Santa María la Rivera, así como en su galería de arte localizada en la colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
“Han estado por horas observando, han estado tomando fotografías y me han estado siguiendo cuando cambio de lugar”, afirmó. Añadió que esta información le ha sido reportada por su equipo de seguridad y que también la ha observado a través de cámaras.
La exalcaldesa planteó públicamente: “¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy en riesgo? Si estoy en riesgo quiero dejar muy claro que tengo dos enemistades, dos enemigos que ellos han decidido ser mis enemigos y que quiero hacerlos responsables por cualquier situación que pueda pasar”.
En ese contexto, señaló directamente a Ricardo Monreal y a Alessandra Rojo de la Vega.
SANDRA CUEVAS EXPLICA SUS VÍNCULOS CON CUATRO PERSONAS DETENIDAS POR PARTICIPAR EN ORGANIZACIONES DELICTIVAS
Durante el mensaje, Cuevas se refirió a cuatro personas detenidas cuyos casos, dijo, han sido utilizados para vincularla con actividades delictivas.
“Hoy entiendo que los han estado utilizando para generar una línea discursiva en donde Sandra Cuevas quieren dejarla ver como una narcopolítica”, declaró.
Respecto a Alejandro Mendoza, alias “El Choco”, señaló: “Sí, que habíamos tenido una relación efímera, una relación que fue muy breve... Nuestra relación fue sentimental, no fue de otro tipo”.
Sobre Benoni y Carihuan, indicó: “Quiero decirle, señor secretario, que tanto a Benoni como a Carihuan los vi dos veces en mi vida”. Añadió que no son sus amigos y que coincidieron únicamente en el contexto de una rodada organizada en septiembre pasado.
En relación con ese evento, afirmó: “En la rodada que organicé en septiembre pasado no hubo ningún muerto. El muerto fue en Avenida Insurgentes. Mi rodada se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución con dirección al Ángel de la Independencia”.
CASO GIOVANNI MATA
Cuevas también habló sobre Giovanni Mata, a quien identificó como originario del barrio de Tepito. “Sí, efectivamente trabajó conmigo en el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, jamás hubo un señalamiento porque él fuera delincuente”, expresó.
Sobre su detención, declaró: “La detención de Giovanni Mata fue un ataque para mi persona... tuvo una cercanía conmigo, sin embargo, en el momento en que a él lo detienen, él trabajaba para un alcalde de Morena”.
SANDRA CUEVAS PIDE PROTECCIÓN: TEORIZA PLAN DE DETENCIÓN EN SU CONTRA
En la parte final de su mensaje, la exalcaldesa afirmó que ha recibido advertencias sobre un presunto plan en su contra. “Policías de investigación... están planeando un golpe de detenerme y plantar o sembrar en mi carro droga y armas”, sostuvo.
Cuevas explicó que decidió hacer pública su denuncia para dejar constancia de su situación: “Estoy vulnerable, pido protección y pido también atención a lo que ha venido ocurriendo”.
También señaló: “No voy a permitir que sigan ensuciando mi nombre y no voy a permitir que quieran hacerme responsable de las acciones de otros. Yo solamente puedo responder por lo que yo, Sandra Cuevas hago”.
Hasta el momento, las personas mencionadas no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos realizados por la exalcaldesa.