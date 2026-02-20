$!Detienen a ‘Cari-Guante’ en CDMX; suman cuatro casos ligados al entorno de Sandra Cuevas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutaron una orden de aprehensión contra Sergio “N”, identificado en reportes policiales con el alias “Cari-Guante”, por su presunta participación en el delito de asociación delictuosa agravada y posibles vínculos con actividades de extorsión y narcomenudeo en la capital del país. De acuerdo con información difundida por la autoridad capitalina en un comunicado sobre acciones contra células delictivas que operan en la alcaldía Gustavo A. Madero, agentes de la Policía de Investigación localizaron al imputado en el Estado de México, donde cumplimentaron el mandamiento judicial el 12 de enero de 2026. Posteriormente, el detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez de control. TE PUEDE INTERESAR: Piden a INE indagar a Sandra Cuevas

VINCULAN A ‘CARI-GUANTE’ CON ‘LA UNIÓN TEPITO’ Autoridades señalaron que el detenido estaría relacionado con una célula vinculada a La Unión Tepito, organización señalada por operar en distintas zonas de la capital del país. Según los reportes oficiales, dicha célula estaría implicada en conductas como distribución de droga y cobro de dinero a comerciantes. Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no ha detallado públicamente el número de carpetas de investigación abiertas en su contra ni ha informado sobre personas denunciantes en casos de extorsión relacionados con el imputado. La dependencia indicó que la investigación continúa y que se mantiene la presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria.

ANTECEDENTES DE OTRAS DETENCIONES VINCULADAS CON SANDRA CUEVAS La captura de Sergio "N" se suma a otros tres casos de personas que en distintos momentos fueron vinculadas públicamente con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya sea por apariciones en eventos, fotografías difundidas en redes sociales o señalamientos en medios de comunicación. Benoni "N" fue detenido en enero de 2026 durante un operativo de inteligencia en la zona norte de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en su momento que le aseguraron dosis de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo. Autoridades lo identificaron como presunto generador de violencia y posible operador de una célula delictiva con presencia en la alcaldía Gustavo A. Madero. Posteriormente fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y portación de arma de fuego.

DETENCIÓN DE ‘EL CHOKO’, PRESUNTA EXPAREJA DE SANDRA CUEVAS Otro de los detenidos vinculados con Sandra Cuevas es Alejandro “N”, alias “El Choko”, detenido en septiembre de 2025 en el municipio de Ecatepec. La Fiscalía General de Justicia mexiquense informó que enfrentaba acusaciones por delincuencia organizada, extorsión y homicidio. Su nombre cobró relevancia después de que circularan imágenes en redes sociales en las que aparecía junto a la exalcaldesa en reuniones y actos públicos. Medios informaron que el Choko y Sandra Cuevas mantuvieron una relación romántica anteriormente. Tras su detención, autoridades mexiquenses señalaron que existían órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

DETENCIÓN DE ÓSCAR GIOVANNI, ALIAS ‘EL TOPO’ También en septiembre de 2025 fue detenido Óscar Giovanni “N”, conocido con los alias “El Topo” o “El Renato”, señalado por autoridades capitalinas como presunto colaborador de una célula de La Unión Tepito dedicada al cobro de piso y distribución de droga en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la detención derivó de trabajos de investigación de gabinete y campo, y que el imputado fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y asociación delictuosa.