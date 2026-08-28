Sandra Cuevas es inhabilitada un año por irregularidades en el ‘Operativo Diamante’

Por abuso de funciones e irregularidades al debido proceso durante el “Operativo Diamante” de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA CDMX) sancionó a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La resolución quedó asentada en el expediente TE/I-22616/2023, dictaminado por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del órgano capitalino.

De acuerdo con la determinación, durante las acciones implementadas por la entonces administración de la alcaldía Cuauhtémoc se realizaron retiros de mobiliario y otros objetos pertenecientes a establecimientos comerciales sin que se siguiera el procedimiento administrativo correspondiente. La sanción establece que Cuevas no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público durante un periodo de un año. Además, durante ese tiempo tendrá restricciones para participar en procedimientos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. ¿QUÉ DETERMINÓ EL TRIBUNAL SOBRE EL ‘OPERATIVO DIAMANTE’? El procedimiento administrativo se originó a partir de denuncias y reportes ciudadanos relacionados con las acciones realizadas durante la administración de Cuevas. Como parte de los operativos, personal de la entonces alcaldía retiró de la vía pública diversos objetos colocados frente o en las inmediaciones de establecimientos comerciales, entre ellos enseres, bancas, sillas, pérgolas, jardineras y otro tipo de mobiliario. El Tribunal determinó que la irregularidad no se limitó al retiro de los objetos, sino que las acciones se realizaron sin observar el procedimiento administrativo previsto para este tipo de actuaciones y sin garantizar plenamente los derechos de audiencia y defensa de las personas afectadas. La resolución señala que la alcaldía contaba con un procedimiento denominado “Retiro de Obstáculos en Vía Pública”, contemplado en su Manual Administrativo. Sin embargo, de acuerdo con el fallo, dicho mecanismo no fue utilizado durante las acciones del Operativo Diamante. Con ello, la autoridad administrativa consideró que durante la ejecución del operativo se configuraron conductas relacionadas con abuso de funciones y violaciones al debido proceso.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL OPERATIVO DIAMANTE? El llamado Operativo Diamante fue implementado entre el 19 de junio y el 9 de agosto de 2023, durante la administración de Sandra Cuevas al frente de la alcaldía Cuauhtémoc. La estrategia fue presentada por la entonces alcaldesa como una medida para recuperar espacios públicos y combatir la ocupación irregular de banquetas y otras áreas de uso común. Cuevas participó personalmente en algunos de los recorridos realizados como parte del operativo. Durante estas acciones se ordenaba el retiro de mobiliario y otros objetos colocados en espacios públicos por establecimientos comerciales. Algunos de estos recorridos fueron registrados en videos que posteriormente fueron difundidos públicamente. Las acciones generaron cuestionamientos relacionados con la manera en que se efectuaban los retiros y con las medidas aplicadas a comerciantes y otros sectores que desarrollaban actividades en el espacio público. ORGANIZACIONES PROTESTARON DURANTE LOS OPERATIVOS Durante la implementación del Operativo Diamante, distintas organizaciones y colectivos realizaron protestas en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. Los manifestantes señalaron afectaciones contra mujeres trabajadoras sexuales, feministas, personas en situación de calle y vendedores ambulantes, además de cuestionar las acciones emprendidas para retirar a determinadas personas y actividades de la vía pública. En ese momento, integrantes de los colectivos consideraron que las medidas podían constituir afectaciones a derechos humanos y cuestionaron la forma en que se determinaba qué personas u objetos debían ser retirados de las calles. La resolución emitida ahora por el Tribunal de Justicia Administrativa se concentra en las responsabilidades administrativas atribuidas a la entonces funcionaria y en el cumplimiento de los procedimientos que debían observarse durante las acciones. SANDRA CUEVAS RESPONDE A LA INHABILITACIÓN Luego de que se conociera la resolución, Sandra Cuevas reaccionó a través de sus redes sociales. La exalcaldesa publicó un mensaje en el que cuestionó la sanción y manifestó que mantendría su postura respecto a las acciones realizadas durante su administración. “¡Uy, estoy bien preocupada! Volvería hacer todo igual. No me arrepiento”. La declaración fue difundida después de que se informara sobre la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

SANDRA CUEVAS QUEDA IMPEDIDA PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS DURANTE UN AÑO Con la resolución, la exalcaldesa queda inhabilitada temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante un año, conforme al periodo establecido por la sanción administrativa. La medida también contempla restricciones para intervenir durante ese lapso en procesos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La resolución corresponde a un procedimiento de responsabilidad administrativa y queda sujeta a los plazos y recursos legales que correspondan. Por tanto, la inhabilitación tendrá efectos conforme avance el procedimiento y se cumplan las etapas legales previstas para este tipo de resoluciones.