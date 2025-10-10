SAT impugnará el fallo que favoreció a Alejandro Irarragorri, Sheinbaum

La mandataria respondió con firmeza ante la prensa: “ En todos los casos se impugna . Cuando el SAT presenta una denuncia penal fundada, y un juez otorga una suspensión o un amparo, el proceso continúa. En este caso en particular, ya se solicitó una nota al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino , para dar seguimiento al asunto”.

Durante su conferencia matutina de este 10 de octubre de 2025 , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el fallo judicial que favoreció al empresario Alejandro Irarragorri , presidente de Grupo Orlegi y del club Santos Laguna , quien fue absuelto del proceso penal que enfrentaba por presunta defraudación fiscal .

La presidenta reafirmó que su gobierno mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y a la evasión fiscal , asegurando que “ningún empresario está por encima de la ley”.

Sheinbaum enfatizó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigilancia sobre todos los procedimientos donde se detectan posibles irregularidades fiscales y que las instituciones no detendrán su labor pese a los fallos judiciales que concedan amparos.

ALEJANDRO IRARRAGORRI ES ABSUELTO POR AUTORIDADES FISCALES MEXICANAS

El empresario Alejandro Irarragorri, quien encabeza Grupo Orlegi, fue absuelto del proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitud del SAT, bajo la acusación de defraudación fiscal.

A través de un comunicado oficial, el club Santos Laguna informó que el juez encargado del caso determinó no vincular a proceso al empresario, al considerar que “no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía”.

“El titular del juzgado resolvió favorablemente para Irarragorri, poniendo fin a la imputación dentro de esta causa penal”, señaló el comunicado.

La organización deportiva manifestó que tanto Santos Laguna como su directiva confiaron en las instituciones del Estado mexicano y en la justicia como el camino correcto para resolver el tema. “Creemos firmemente en el Estado de Derecho y en que todo proceso debe conducirse conforme a la ley”, precisaron.

¿POR QUÉ INVESTIGABAN A ALEJANDRO IRARRAGORRI?

El empresario fue investigado por presunta evasión de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, cuando se detectó un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos, presuntamente destinados a cubrir los sueldos de 26 jugadores y cuerpo técnico del club Santos Laguna.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por ESPN, la FGR inició la investigación con base en una denuncia del SAT, que acusaba al empresario de presunto desvío de recursos y omisión de obligaciones fiscales.

La defensa de Irarragorri presentó pruebas documentales y periciales que fueron admitidas por la jueza Ruby Celia Castellanos Barrasa, con sede en la Ciudad de México, quien también ordenó a la Fiscalía entregar la carpeta de investigación completa a la defensa para garantizar el debido proceso.

Tras analizar las pruebas, la jueza determinó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación, por lo que el caso fue cerrado en favor del empresario.

En octubre de 2024, Irarragorri anunció una reorganización interna en Grupo Orlegi, nombrando a Alejandro Irarragorri Kalb como nuevo presidente del Santos Laguna, en sustitución de Dante Elizalde, movimiento que se interpretó como una renovación en la estructura directiva del club.

Datos curiosos:

• Alejandro Irarragorri ha sido considerado uno de los empresarios más influyentes del fútbol mexicano.

• Bajo su gestión, Santos Laguna ha ganado seis títulos de liga y consolidado una red de alianzas deportivas internacionales.

• En 2023, Grupo Orlegi también incursionó en el deporte femenino con la expansión del club Santos Laguna Femenil.

Con la decisión judicial que absolvió a Irarragorri, el caso podría escalar nuevamente tras el anuncio de que el SAT impugnará el fallo. La postura de Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con el combate a la defraudación fiscal y el fortalecimiento del Estado de Derecho, enviando un mensaje claro de que su administración no permitirá impunidad, sin importar el poder económico o la influencia del involucrado.