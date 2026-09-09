SAT revela que hay 54 mil empresas con cinco años sin pagar impuestos

Durante la presentación del Paquete Económico 2027 , el funcionario explicó que la autoridad fiscal reforzará sus mecanismos de vigilancia para combatir prácticas de evasión, así como el uso de facturas falsas para disminuir artificialmente el monto de impuestos que deben pagar las compañías.

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) detectó a 54 mil empresas que acumulan cinco años consecutivos sin pagar contribuciones después de reportar pérdidas fiscales, informó su titular, Antonio Martínez Dagnino .

“Hay empresas que, a pesar de que reportan aumento en sus ingresos, presentan pérdidas en sus declaraciones anuales por varios años consecutivos y no tienen una justificación real”, señaló Martínez Dagnino.

De acuerdo con las cifras presentadas, 129 mil empresas declararon pérdidas fiscales durante los últimos tres ejercicios , mientras que 54 mil mantuvieron esta situación durante cinco años consecutivos.

El titular del SAT explicó que estos casos serán parte de las áreas de atención de la autoridad, particularmente cuando exista una diferencia entre el crecimiento de los ingresos reportados y las pérdidas registradas en las declaraciones fiscales.

SAT ENDURECE CONTROLES CONTRA FACTURAS FALSAS

Martínez Dagnino también dio a conocer resultados de las acciones emprendidas contra las llamadas empresas factureras. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, más de 3 mil compañías fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación por estar relacionadas con operaciones consideradas presuntamente ficticias.

Además, el SAT bloqueó a más de 38 mil empresas vinculadas con este tipo de operaciones y realizó cerca de 2 mil auditorías a contribuyentes que adquirieron facturas de estas compañías.

El funcionario señaló que durante las revisiones se encontraron casos en los que empresas utilizaron comprobantes presuntamente falsos por cantidades equivalentes hasta al 10% de sus gastos, con el objetivo de reducir el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Las medidas forman parte de la estrategia fiscal del Gobierno federal para elevar la recaudación mediante una mayor fiscalización, sin recurrir a la creación de nuevos impuestos o al incremento de las tasas existentes.

Martínez Dagnino defendió esta política y sostuvo que los ingresos tributarios representan una proporción cada vez mayor de la economía mexicana.

RECAUDACIÓN AUMENTA SIN NUEVOS IMPUESTOS

El titular del SAT afirmó que los ingresos tributarios alcanzarán al cierre de 2026 un equivalente a 15.4% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que calificó como el nivel más alto registrado.

También señaló que entre 2019 y 2026 la recaudación aumentó en 2.7 billones de pesos, pese a que durante ese periodo no se aprobó una reforma fiscal destinada a incrementar las tasas de los impuestos existentes o crear nuevos gravámenes.

“Sin condonaciones, con eficiencia y honestidad, sin haber realizado una reforma fiscal que hubiera aumentado la tasa de los impuestos existentes o creado nuevos impuestos”, afirmó.

La estrategia planteada para 2027 busca mantener este comportamiento mediante una mayor revisión de las declaraciones y de las operaciones realizadas por los contribuyentes.

El Paquete Económico 2027 contempla nuevos mecanismos de control relacionados con las deducciones y las pérdidas fiscales. El objetivo es identificar operaciones que no tengan sustento suficiente y evitar que sean utilizadas para disminuir indebidamente el pago de impuestos.

VIGILARÁN CADENA DE GASOLINAS Y DIÉSEL

Entre las nuevas medidas también se encuentra una mayor vigilancia sobre la cadena de suministro de gasolinas y diésel, un sector considerado relevante para combatir esquemas de evasión relacionados con el pago de impuestos a los combustibles.

El SAT pretende fortalecer el seguimiento de las operaciones para detectar posibles irregularidades desde la distribución hasta la comercialización de los productos.

La estrategia forma parte de las medidas fiscales que acompañan al proyecto de ingresos y gasto para 2027. La autoridad busca incrementar la recaudación a partir de controles más estrictos sobre contribuyentes y operaciones consideradas de riesgo.

Con estas acciones, Hacienda y el SAT plantean sostener el crecimiento de los ingresos tributarios sin incorporar nuevos impuestos, mientras se concentra la fiscalización en evasión fiscal, facturación falsa, deducciones y pérdidas fiscales.

DATOS CURIOSOS

· 54 mil empresas acumulan cinco años consecutivos reportando pérdidas fiscales.

· 129 mil compañías declararon pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales.

· Más de 3 mil empresas factureras fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación entre octubre de 2024 y agosto de 2026.

· El SAT bloqueó más de 38 mil empresas relacionadas con operaciones presuntamente ficticias.