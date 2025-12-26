SCJN analizará ampliar tasa 0 % de IVA a todos los productos de gestión menstrual en México

México
/ 26 diciembre 2025
    SCJN analizará ampliar tasa 0 % de IVA a todos los productos de gestión menstrual en México
    La Suprema Corte revisará el 8 de enero un proyecto para homologar la tasa cero de IVA a todos los artículos de gestión menstrual y eliminar el cobro del 16 % a productos que aún siguen gravados, con el fin de garantizar equidad tributaria y acceso a la salud menstrual. ARCHIVO
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Salud Sexual
IVA

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

La SCJN discutirá si todos los productos de gestión menstrual deben quedar exentos de IVA bajo la tasa del 0 %.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto analizar, el próximo 8 de enero, un proyecto que busca homologar la aplicación de la tasa del 0 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los productos de gestión menstrual.

El objetivo es que el beneficio fiscal, vigente desde 2022 para toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, se extienda también a otros artículos que continúan gravados con la tasa general del 16 %.

El proyecto fue presentado por el magistrado Irving Espinosa Betanzo, quien dio a conocer que la propuesta pretende garantizar un acceso equitativo a todos los insumos relacionados con la menstruación.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta por suplantación: crean cuentas falsas de ministros para estafar ciudadanos

$!SCJN analizará ampliar tasa 0 % de IVA a todos los productos de gestión menstrual en México

BUSCAN QUITAR IVA A TODOS LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA MENSTRUACIÓN

El documento señala que el Estado mexicano tiene, entre sus responsabilidades, promover la salud pública y evitar cargas económicas adicionales a las personas menstruantes. En ese sentido, se plantea que la política fiscal debe alinearse con el derecho a una “menstruación digna”.

En el proyecto se expone que:

“Una de las funciones principales del Estado mexicano es la promoción de la salud pública evitando cargos económicos adicionales a las personas que por razón de género deben atender necesidades biológicas”.

Asimismo, se advierte que mantener el IVA en ciertos productos de gestión menstrual podría perpetuar brechas estructurales en sectores en situación de vulnerabilidad.

“Negar el tratamiento fiscal preferencial a cualquier producto que esté destinado a la gestión menstrual reproduce desigualdades estructurales que afectan de forma desproporcionada a quienes se encuentran en condiciones de pobreza o marginación social”, apunta el documento.

DEMANDA DE NUEVA WALMART EN MÉXICO Y EXCLUSIÓN DE PRODUCTOS

El caso que detonó la discusión deriva de una solicitud de amparo presentada por Nueva Walmart México, empresa que impugnó la reforma publicada el 12 de noviembre de 2021. La inconformidad se centra en la exclusión de varios productos de gestión menstrual de la tasa cero, pese a que cumplen la misma función que los ya exentos.

Entre los artículos señalados se encuentran:

- Pantiprotectores

- Ropa interior para menstruación (tela y desechable)

- Jabones íntimos

- Toallas para higiene íntima femenina

- Parches para cólicos

El proyecto puntualiza que:

“El artículo 2-A fracción I, inciso j de la Ley del IVA da un trato desigual a la comercialización de productos de gestión menstrual, pues mientras la enajenación de toallas sanitarias, tampones y copas se encuentran gravadas a la tasa cero, existen en el mercado otros productos que tienen la misma finalidad cuya enajenación está gravada a la tasa general del 16 %”.

Espinosa Betanzo recordó que la modificación aprobada en 2022 tuvo como finalidad facilitar el acceso a insumos básicos y fomentar la educación menstrual.

“Es innegable que —a fin de salvaguardar el principio de equidad tributaria— cualquier producto destinado a la gestión menstrual debe recibir el mismo tratamiento tributario”, señala la propuesta.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo altera la menopausia el cuerpo?

$!SCJN analizará ampliar tasa 0 % de IVA a todos los productos de gestión menstrual en México

ORGANIZACIONES CIVILES TAMBIÉN HAN IMPULSADO EL CAMBIO

El análisis de la SCJN coincide con los esfuerzos de organizaciones civiles que desde hace varios años han promovido una política fiscal incluyente en materia de gestión menstrual.

En mayo pasado, diversas asociaciones presentaron ante la Corte un recurso “amicus curiae”, mediante el cual expusieron argumentos jurídicos, sociales y económicos para respaldar la eliminación del IVA a todos los productos relacionados con la menstruación.

Será en la sesión del 8 de enero cuando las ministras y ministros de la Suprema Corte determinen si procede extender la tasa cero a la totalidad de artículos de gestión menstrual. La resolución podría marcar un precedente en materia de equidad tributaria y acceso a la salud menstrual en México.

Temas


Salud Sexual
IVA

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños