¿Cómo altera la menopausia el cuerpo?

Por: Maggie Astor and Bianca Bagnarelli

Sabes que la menopausia puede causar sofocos. Pero ¿sabías que también puede provocar sequedad de boca, palpitaciones del corazón o infecciones urinarias recurrentes?

Aunque solo un puñado de ellos reciben mucha atención, se conocen más de dos decenas de síntomas de la menopausia y la perimenopausia, el periodo previo e inmediatamente posterior a tu último periodo.

Los síntomas son tan diversos porque tus ovarios están aminorando la producción de estrógeno y progesterona, hormonas sexuales que desempeñan papeles clave en todo tipo de procesos fisiológicos desde la pubertad. El estrógeno es el factor más importante: a medida que disminuye, los tejidos de muchas partes de tu cuerpo se resecan, tu densidad ósea se reduce y tu cuerpo cambia de muchas otras maneras.

Los síntomas directos del cambio de los niveles hormonales, como los sofocos, se asocian a otros efectos, como dormir mal y cambios en la salud cardiovascular y cognitiva. También es probable que intervengan otros mecanismos que no se conocen del todo.

He aquí una guía de las muchas formas en que esta transición de la mediana edad puede afectar a tu cuerpo, desde arriba hacia abajo, y lo que puedes hacer al respecto.

Tu cerebro

Gran parte de este órgano tan complejo es sensible a los cambios en los niveles de estrógeno.

Tu boca y garganta

El estrógeno favorece la humedad en varias partes del cuerpo, incluida la boca.

Tu corazón

Las mujeres antes de la menopausia tienen menos riesgo de sufrir enfermedades cardiacas que los hombres en general, pero esto empieza a cambiar en la perimenopausia.

Tu metabolismo

La menopausia se asocia a una redistribución del peso.

Tus genitales y vías urinarias

Los cambios hormonales y vasculares tienen efectos importantes en tus órganos reproductores y las zonas circundantes.

Tus huesos y músculos

Tu cuerpo descompone de manera constante hueso viejo y construye hueso nuevo, y el estrógeno desempeña un papel importante en ese proceso.

Ninguno de estos síntomas afecta a todas las mujeres, y muchos pueden deberse a causas distintas a la menopausia. Podrías tener la boca seca a causa de un medicamento que estés tomando. El dolor articular podría ser artritis. Y el envejecimiento causa muchas dolencias por sí solo.

Ni siquiera los médicos pueden confirmar siempre si un síntoma que experimenta una mujer está relacionado con la menopausia.

Pero a menudo se trata de la menopausia. En esos casos, algunos síntomas desaparecerán a medida que tu cuerpo se adapte a la vida con menos estrógenos. Otros, siento decirlo, persistirán.

Para muchas mujeres, la terapia hormonal sistémica puede aliviar de manera segura una amplia gama de síntomas. Los productos locales de estrógenos aplicados en la vagina pueden tratar los síntomas urinarios y sexuales. Y gracias a los fármacos introducidos recientemente, las opciones no hormonales van en aumento.

Fuentes

Hemos consultado a Stephanie Faubion, directora del Centro de Salud de la Mujer de la Clínica Mayo y directora médica de la Sociedad de la Menopausia; Melissa Kaufman, catedrática de urología del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt; Gina Lundberg, directora clínica del Centro del Corazón de la Mujer de Emory; Pauline Maki, catedrática de psiquiatría, psicología, obstetricia y ginecología de la Universidad de Illinois Chicago; Mary Jane Minkin, catedrática clínica de obstetricia, ginecología y ciencias de la reproducción de la Facultad de Medicina de Yale; Rachel Rubin, uróloga y especialista en medicina sexual; Jessica Starr, endocrinóloga y experta en salud ósea del Hospital de Cirugía Especial; Lauren Streicher, profesora clínica de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern; y Rebecca Thurston, decana asociada de investigación sobre la salud de la mujer y profesora de psiquiatría de la Universidad de Pittsburgh.