Alerta por suplantación: crean cuentas falsas de ministros para estafar ciudadanos

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alertó a la población sobre la existencia de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería que suplantan la identidad de ministros del máximo tribunal, con el fin de cometer fraudes relacionados con supuestos apoyos sociales o depósitos de dinero.

De acuerdo con el comunicado oficial del órgano autónomo, se ha detectado que desde esas cuentas se envían mensajes privados a usuarios, invitándolos a integrarse a grupos de WhatsApp o a proporcionar datos personales, supuestamente para recibir ayudas o depositar dinero.

La SCJN enfatizó que ninguna ministra o ministro ha autorizado solicitudes de dinero, apoyos sociales o gestiones a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y calificó como engaños fraudulentos cualquier intento de pedir recursos en su nombre.

Para orientar a la ciudadanía, la Corte publicó en su sitio oficial las ligas verificadas de las cuentas de redes sociales de cada integrante del Pleno, para que los usuarios puedan confirmar su autenticidad.

Los ministros denunciantes, como el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, así como Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía, advirtieron directamente que no gestionan grupos exclusivos de WhatsApp, cuentas alternativas de Instagram o Facebook, ni han autorizado apoyos económicos o financieros desde sus nombres.

Ante esta situación, las autoridades judiciales hicieron un llamado público a la ciudadanía para no interactuar con esas cuentas, no enviar dinero ni datos personales, y reportar cualquier perfil o mensaje sospechoso a las plataformas correspondientes.

Hasta ahora no se ha informado públicamente de denuncias formales por estos fraudes ante fiscalías u órganos de ciberseguridad, pero la alerta busca prevenir que más personas caigan en estafas digitales vinculadas a la suplantación de identidad.

En un contexto de crecientes delitos cibernéticos, esta advertencia de la SCJN pone en evidencia la necesidad de verificar siempre la autenticidad de los perfiles oficiales, especialmente cuando solicitan datos personales o dinero, y de mantenerse alerta ante mensajes engañosos en redes sociales. Con información de Excélsior