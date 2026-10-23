SCJN ordena la entrega directa de recursos públicos a pueblos indígenas y afromexicanos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    SCJN ordena la entrega directa de recursos públicos a pueblos indígenas y afromexicanos
    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) valió una serie de disposiciones para garantizar el acceso directo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a recursos públicos. CARLOS R MONTES DE OCA | SCJN

La resolución respalda la entrega de cerca del 10% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) valió una serie de disposiciones para garantizar el acceso directo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a recursos públicos destinados a infraestructura social, esto con el fin de fortalecer su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, además de obtener personalidad jurídica y capacidad para administrar esos fondos sin intermediación de los gobiernos municipales.

Indicó que la resolución respalda la entrega de cerca del 10% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a los pueblos y comunidades con el fin de definir sus propiedades y atender sus necesidades.

SCJN ordena a Quintana Roo garantizar participación política de personas con discapacidad

“Hoy, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dimos un paso histórico hacia la justicia real y verdadera para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, puntualizó el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

RECURSOS DAN AUTONOMÍA PARA ARMONIZAR MANDATO

Se explicó que si bien las aportaciones del FAIS forman parte de la hacienda municipal, su destino está sujeto a los fines previstos en la legislación federal, por lo que la asignación directa de esos recursos respeta la autonomía municipal, al solo armonizar el ejercicio de sus atribuciones con el mandato constitucional de garantizar los derechos de dichos pueblos y comunidades.

Sheinbaum niega dar instrucciones a la Corte: ‘Hay coordinación para ver temas’, señala

Siendo así que el Pleno consideró que las facultades de coordinación y regulación del FAIS conferidas a la Secretaría de Bienestar no sustituyen las competencias de los gobiernos municipales, por lo que dicha instancia no constituye una autoridad intermedia prohibida por la Constitución Política Federal.

Además, las y los magistrados precisaron que los lineamientos administrativos que emita deberán ajustarse a los límites previstos en la legislación aplicable.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autonomía
Pueblos Indígenas
Recursos Públicos

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El que maneja

El que maneja
Sheinbaum reconoció que ambas elevaron la voz durante su reunión en Ciudad Juárez, donde discutieron el ingreso de agentes estadounidenses a Chihuahua.

Sheinbaum aclara que Maru Campos sabía que ex fiscal era corrupto... ‘le encontró casinos y actuó’
true

Modalidad 40: ¿qué es lo que no se dice?
La segunda presidencia de Donald Trump representa un desafío para la libertad de prensa en Estados Unidos mucho mayor que el experimentado durante su primer mandato.

“El primer mandato de Trump fue un juego de niños comparado con el actual”: Marc Lacey, director editorial del medio más influyente del mundo
Consejeros electorales cuestionaron la cercanía entre funcionarios del INE y un proveedor, al advertir que genera suspicacias sobre la imparcialidad del organismo.

Exhiben a directivos del INE en fiestas de proveedor electoral tras contrato de mil 173 mdp
Las noticias más importantes del 22 de octubre en México: CSP afirma que detectaron fraudes en Modalidad 40; Primera muerte por virus Shamonda; ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?; ¿Qué hacer en Saltillo? y más.

Las noticias más importantes del 22 de octubre en México: CSP afirma que detectaron fraudes en Modalidad 40; Primera muerte por virus Shamonda; ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?; ¿Qué hacer en Saltillo? y más
Elenco. La química entre Mauricio Islas, Omar Fierro, César Évora y Mariazel es uno de los atractivos de esta comedia que llegará al Teatro Fernando Soler.

Promete Mauricio Islas a Saltillo mucha risa y diversión con ‘Una Eva y 3 Galanes’

Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en España por su trayectoria, sus títulos y su labor solidaria.

Leo Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su ’excepcional trayectoria deportiva’