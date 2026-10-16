Sheinbaum niega dar instrucciones a la Corte: ‘Hay coordinación para ver temas’, señala

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    Sheinbaum niega dar instrucciones a la Corte: ‘Hay coordinación para ver temas’, señala
    “No le doy instrucciones yo a la Corte, estaría muy mal, sería ilegal que yo diera instrucciones a la Corte”, declaró. SCJN

La Presidenta aseguró que desde el Ejecutivo no instruye en nada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que desde el Ejecutivo no instruye nada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Yo no instruyo nada a la Suprema Corte, nada. Tienen libertad, hay coordinación para ver temas, pero nunca instruyo a la Suprema Corte porque es otro poder. Soy respetuosa de la autonomía de la Corte, de la autonomía del Banco de México”, expresó.

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“No le doy instrucciones yo a la Corte, estaría muy mal, sería ilegal que yo diera instrucciones a la Corte, entonces no lo hago”, declaró.

ASEGURA SHEINBAUM QUE RECIBE A TODOS LOS SECTORES

En su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que no solo se reúne con grandes empresarios, sino “con todos”.

“Yo me reúno con muchísima gente de todos los sectores cuando estoy aquí (...). Y todos los meses me reúno con muchísimas personas, aquí no solo se abre la puerta a empresarios de alto nivel.

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“Se abre la puerta a niñas, niños, productores, médicos, en fin, científicos. Nos reunimos con todos los sectores; las puertas están abiertas y me reúno en los tiempos que tengo con todos. Lo que sí no me puedes acusar es que nada más me reúna con los grandes empresarios”, dijo.

Reiteró que en Palacio Nacional también recibe a madres buscadoras, pero no se hacen públicos algunos encuentros por consideración.

La titular del Ejecutivo federal defendió sus giras por los estados porque puede saludar a las personas: “Voy escuchando a cada uno, yo recibo de manera personal solicitudes; esas solicitudes, las que recibo de manera personal, les doy seguimiento personal”.

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