$!Se acorta brecha entre los salarios desde que se aplicaron alzas al mínimo

Los salarios en el sector formal privado han registrado una tendencia al alza en los últimos 25 años, para ubicarse en 18 mil 930 pesos al mes. En este contexto, a partir de 2018 la diferencia entre ambos salarios comenzó a cerrarse y ahora el salario mínimo representa 45 por ciento del salario de los trabajadores formales”, advirtió un análisis de Banamex.

Desde que se aplicaron alzas significativas al mínimo, la brecha se ha ido cerrando entre ambos ingresos, ya que actualmente el salario medio de cotización se ubica en 18 mil 930 pesos, de acuerdo con los datos oficiales publicados.

Con el incremento al salario mínimo, éste ya equivale a 45 por ciento del salario medio de cotización de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, del sector formal.

Si bien es un dato positivo, la institución financiera advirtió que en la medida en que el salario mínimo es más elevado, incrementos adicionales pueden empezar a tener efectos negativos en las empresas que operan en México.

Uno de ellos se refiere al aumento en los costos laborales para las empresas, destacó el banco.

“Los incrementos al salario mínimo aumentan la carga de costos para las empresas (dada la dinámica de productividad estancada) desincentivando la creación de empleos formales y presionando los precios finales que llegan a los consumidores, lo que puede a su vez incidir negativamente sobre la pobreza, generando efectos contrarios a los deseados”, destacó en su análisis Banamex.

Agregó que la peor afectación sería para las empresas más pequeñas al ser más intensivas en mano de obra en su operación.Aunado a esto, también se debe tomar en cuenta la presión que los aumentos al salario mínimo provocan en el resto de los salarios.

“Los aumentos al salario mínimo pueden generar también presiones para ajustar los salarios de otros trabajadores cercanos en la escala salarial; lo que se conoce como efecto faro”, dijo el banco.

En el análisis agregó que, en el contexto actual, se incrementan los riesgos inflacionarios, derivados de los ajustes al salario mínimo, porque no han ido acompañados de un aumento en la productividad.

Para Consultores Internacionales, el aumento en el salario mínimo puede mejorar el ingreso de quienes lo perciben, pero su implementación en un contexto económico debilitado y con un tejido empresarial frágil puede generar efectos adversos.

“Sin políticas complementarias que favorezcan la productividad, impulsen a las Mipymes y promuevan la formalización laboral, esta medida corre el riesgo de beneficiar a pocos mientras profundiza las presiones sobre la economía”, advirtió en un análisis.

De acuerdo con Grupo Financiero BASE, los incrementos al salario mínimo desde 2018 hasta 2026 representarán un incremento anual acumulado de 256.5 por ciento.