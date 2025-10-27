$!Se cubría el rostro con bolsas de plástico para asaltar tiendas de conveniencia, en Monterrey

TE PUEDE INTERESAR: Moviliza incendio en una empresa de adhesivos en Escobedo, Nuevo León

La Secretaría de Seguridad Pública del municipio informó de la detención de Jaime Alberto “N” la cual se realizó en el cruce de Ejército Constitucionalista y Plan de Guadalupe, en la colonia Antonio I Villarreal.

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de 37 años, fue detenido por elementos de la policía de Monterrey acusado de cometer una serie de robos a tiendas de conveniencia con el rostro cubierto con !una bolsa de plástico!

La captura se ejecutó minutos después de que el presunto amagó con un cuchillo a los empleados de una tienda de conveniencia para robarles 430 pesos en efectivo.

Los elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por la zona cuando el empleado de un Oxxo les señala a la masculino que iba corriendo y el cual los acababa de asaltar.

Los uniformados se dieron a su persecución y tras atraparlo le encontraron entre sus pertenencias 430 pesos en efectivo.

DETENIDO HABÍA ROBADO EN MÚLTIPLES OCASIONES EL MISMO NEGOCIO

El denunciante relató que no es la primera vez que el sujeto los asaltaba entrando al negocio con una bolsa de plástico en la cabeza y portando un cuchillo.

Durante las investigaciones, se informó que Jaime Alberto “N” había robado en ese negocio los días 4, 15 y 16 de octubre utilizando el mismo “modus operandi”.

El sujeto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Ministerio Público.