$!Se cubría el rostro con bolsas de plástico para asaltar tiendas de conveniencia, en Monterrey

México
/ 27 octubre 2025
    El presunto fue detenido en posesión de 430 pesos en efectivo, así como el arma blanca que presuntamente utilizó para concretar el robo
    El presunto fue detenido en posesión de 430 pesos en efectivo, así como el arma blanca que presuntamente utilizó para concretar el robo Fotos: cortesía
La Policía de Monterrey arrestó a un hombre que presuntamente asaltaba tiendas con una bolsa en la cabeza y un cuchillo, tras ser sorprendido robando

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de 37 años, fue detenido por elementos de la policía de Monterrey acusado de cometer una serie de robos a tiendas de conveniencia con el rostro cubierto con !una bolsa de plástico!

La Secretaría de Seguridad Pública del municipio informó de la detención de Jaime Alberto “N” la cual se realizó en el cruce de Ejército Constitucionalista y Plan de Guadalupe, en la colonia Antonio I Villarreal.

La captura se ejecutó minutos después de que el presunto amagó con un cuchillo a los empleados de una tienda de conveniencia para robarles 430 pesos en efectivo.

Los elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por la zona cuando el empleado de un Oxxo les señala a la masculino que iba corriendo y el cual los acababa de asaltar.

Los uniformados se dieron a su persecución y tras atraparlo le encontraron entre sus pertenencias 430 pesos en efectivo.

DETENIDO HABÍA ROBADO EN MÚLTIPLES OCASIONES EL MISMO NEGOCIO

El denunciante relató que no es la primera vez que el sujeto los asaltaba entrando al negocio con una bolsa de plástico en la cabeza y portando un cuchillo.

Durante las investigaciones, se informó que Jaime Alberto “N” había robado en ese negocio los días 4, 15 y 16 de octubre utilizando el mismo “modus operandi”.

El sujeto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

