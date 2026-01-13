Se deslinda empresa del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La empresa Daniferrotools, que en 2019 fue contratada por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), ahora conocido Interoceánico, para rehabilitar un tramo de la vía de la línea Z, negó tener algún tipo de responsabilidad en el descarrilamiento registrado el pasado 28 de diciembre en Oaxaca.

En un escrito, la compañía aseguró que si bien fue contratada para hacer trabajos en la vía, estos no se realizaron porque hubo oposición de parte de pobladores y el proyecto ejecutivo no contempló correctamente las condiciones físicas en las que se realizarían las labores.

“Daniferrotools no logró ejecutar los trabajos encomendados, debido, entre otros, a que la obra estuvo detenida por más de 60 días por la toma de la vía por la Comunidad de La Chivela, Oaxaca, sumado a diferencias entre el proyecto ejecutivo y las condiciones del sitio que impidieron la ejecución de los trabajos conforme a lo planeado”, aseveró.

El 28 de diciembre, un convoy con dos locomotoras y cuatro vagones se descarriló en la curva conocida como “La Herradura”, en el tramo que va de Nizanda a Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y 117 lesionadas.

El pasado 5 de enero, una familia de misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, que viajaba en el tren y resultó lesionada, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló, entre otros responsables, a Daniferrotools, argumentando que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no había realizado los trabajos para los que fue contratada.

La empresa indicó que su contrato estuvo vigente de 25 de julio de 2019 al 5 de diciembre de ese año y al no poder realizar los trabajos por causas ajenas a su responsabilidad, el contrato fue rescindido, por lo que no participó más en el proyecto ferroviario.

“Nuestra empresa no realizó los trabajos de rehabilitación, mantenimiento ni construcción de vía nueva, no ha provisto materiales del proyecto que se encontraba en operación al momento del siniestro.

“Si bien se firmó un contrato con el FIT el 25 de julio de 2019, este fue concluido formalmente ese mismo año, iniciando el procedimiento de conclusión el 5 de diciembre de 2019, hace más de 6 años”, señaló.

La empresa sostuvo que no ha tenido control técnico ni material de la infraestructura en cuestión, por lo que carece de cualquier responsabilidad en los hechos que se investigan.