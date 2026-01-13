Estiman que depresión afecta a 3.6 millones de adultos mexicanos

La depresión es una enfermedad mental que afecta a más de 3.6 millones de mexicanos, pero en más de la mitad de los casos esta condición no se diagnostica ni atiende, advirtió a Efe un especialista.

“Más del 50% de las personas con depresión no recibe ningún tipo de atención, y algunos estudios hablan de hasta un 70% que no está adecuadamente tratado”, señaló el psiquiatra Alonso Morales Rivero, especialista del Centro Médico ABC, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero.

El especialista subrayó en una entrevista que la depresión no debe confundirse con la tristeza cotidiana, pues se trata de un trastorno clínico que impacta de manera directa la funcionalidad de quien lo padece y puede incluir ideación suicida.

“La depresión es una enfermedad cuyos síntomas principales son el ánimo depresivo y la anhedonia, que es la pérdida de la capacidad de experimentar placer”, explicó Morales Rivero, quien detalló que para su diagnóstico los síntomas deben mantenerse al menos durante 15 días.

Entre los signos más relevantes, el psiquiatra mencionó alteraciones en el apetito, problemas cognitivos como dificultad para mantener la atención, sentimientos persistentes de culpa o minusvalía y pensamientos suicidas.

“Cuando uno pierde la funcionalidad y deja de disfrutar las cosas que antes le gustaban, ya no hablamos de una emoción normal, sino de un trastorno”, dijo.

Morales Rivero enfatizó que la tristeza es una emoción básica y esperable ante pérdidas o situaciones adversas, mientras que la depresión implica un deterioro sostenido en la vida diaria.

“No está mal sentirse triste, lo que marca la diferencia es cuando eso interfiere con el día a día”, apuntó.

Se estima que 3.6 millones de mexicanos adultos viven con depresión, con una afectación significativamente mayor en mujeres, quienes presentan una prevalencia hasta tres veces superior a la de los hombres, particularmente entre los 40 y 59 años.

Además, este padecimiento ocupa el primer lugar como causa de discapacidad en mujeres mexicanas y el noveno en hombres.

ESTIGMA SIGUE SIENDO BARRERA

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 34 millones de mexicanos han reportado sentirse deprimidos en algún momento de su vida, pero solo una fracción mínima recibe atención farmacológica o psicoterapéutica adecuada.

Esta brecha de tratamiento incrementa el riesgo de cronificación, recaídas y deterioro en la calidad de vida.

Aunado a ello, la depresión sigue siendo estigmatizada, subdiagnosticada y subtratada.

“Los psiquiatras y psicólogos hemos sido víctimas de una estigmatización importante. La realidad es que los tratamientos psiquiátricos y las enfermedades psiquiátricas siempre han estado cargadas de este velo hasta como de misticismo que genera mucha curiosidad lejos de una situación de compasión”, afirmó el médico.

El psiquiatra explicó que la pandemia de COVID-19 agravó la prevalencia de la depresión y que esta condición es más frecuente en adultos jóvenes y en personas mayores de 65 años.