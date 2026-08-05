$!Se dispara 47.5% tarjetas de crédito en México; morosidad en nivel más alto desde 2024

En junio pasado, el saldo de financiamiento a través de tarjetas de crédito en el país mostró un incremento de 47.5% anual, a 693 mil 618.1 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banxico. Esto significó un aumento de 223 mil 248.9 millones de pesos en un año. Los datos del Banxico muestran también que el saldo de la cartera vencida en tarjetas de crédito se ubicó en junio pasado en 25 mil 871.7 millones de pesos, lo que implicó una tasa de morosidad de 3.73%, la más elevada desde diciembre de 2024.

Especialistas de Grupo Financiero Base señalaron que el aumento en el financiamiento vía tarjetas de crédito podría reflejar un comportamiento de compras impulsivas de los consumidores, quienes podrían enfrentar dificultades para pagar el crédito ante el deterioro del mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo de las remesas. “Si bien este dinamismo ha impulsado el consumo en el corto plazo, implica riesgos hacia adelante si los ingresos de los hogares no crecen al mismo ritmo que el endeudamiento”. “Los usuarios tendrán que destinar una proporción mayor de sus ingresos al pago de intereses, lo que podría volverse insostenible”, alertaron. De acuerdo con los datos del Banxico, el saldo del financiamiento a través de las tarjetas de crédito representó en junio pasado el 37.28% del financiamiento al consumo total de México. El crédito de nómina representó el segundo más alto, con el 23.84%. Sobre el aumento en la morosidad, Base señaló que esto implica que cada vez más consumidores no cumplen con sus obligaciones financieras, lo cual les limitará utilizar crédito para financiar su consumo. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, sostuvo en entrevista que preocupa la velocidad a la que han aumentado el crédito vía tarjetas y la morosidad, porque puede representar una restricción al consumo.

“El incremento de la morosidad habla de que (los usuarios) no tienen para pagar, ni siquiera el mínimo, y pues ya no tendrán acceso al crédito, ni para tarjetas, ni para automotriz u otro tipo de créditos que quieran adquirir”. “Esto representa un reto para el segundo semestre del año, porque con un mercado laboral deteriorado y remesas que han perdido poder adquisitivo, no habrá más fuentes de financiamiento y, por lo tanto, el consumo no podrá seguir manteniendo el impulso observado en los primeros meses del año”.