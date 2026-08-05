Caen 3.6 % participaciones federales en 23 estados durante el primer semestre de 2026

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    Caen 3.6 % participaciones federales en 23 estados durante el primer semestre de 2026
    La baja en la Recaudación Federal Participable responde principalmente a la caída del 9.8% en la captación del ISR. ARCHIVO
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Las participaciones a 23 estados cayeron 3.6% en el primer semestre de 2026 debido a reducciones en la recaudación del ISR e ingresos petroleros, según SHCP

De enero a junio de 2026, las transferencias de recursos federales por participaciones cayeron en 23 estados del país.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al primer semestre del año refieren que Campeche encabeza la lista con una disminución de 42.1 por ciento; seguido por Veracruz, con una caída de 17.4 por ciento; Quintana Roo, con 11.1 por ciento y Aguascalientes, con un retroceso de 10.2 por ciento.

También cayeron Querétaro en 8.7 por ciento; San Luis Potosí, con un revés de 8.6 por ciento; y Chihuahua, 7.4 por ciento.

Los datos de la Secretaría de Hacienda también muestran la caída que tuvo la Ciudad de México de 3.1 por ciento, Nuevo León de 3.4 por ciento y Jalisco de 0.6 por ciento en el mismo periodo.

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Según los datos de la SHCP, las transferencias de recursos federales vía participaciones aumentan en nueve estados, sobresaliendo un crecimiento del 8 por ciento en Hidalgo, 6.4 por ciento en Durango y 6.3 por ciento en Zacatecas.

A nivel general, la reducción fue de 3.6 por ciento real anual, la cual está en línea con la disminución de la Recaudación Federal Participable (RFP), cuya bolsa tuvo una merma de 3.4 por ciento real a tasa anual en el período, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Señala que la caída en las participaciones es resultado de la contracción del Impuesto Sobre la Renta ( ISR ), que representa el 47.7 por ciento de los ingresos totales de la RFP.

Dicho impuesto tuvo una caída anual en el periodo enero-junio de 9.8 por ciento.

A su vez, los ingresos petroleros cedieron 12.1 por ciento, con una participación en la RFP de apenas 3.5 por ciento.

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal considera a la RFP como el conjunto de recursos que percibe la Federación por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo.

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De acuerdo con Moody's, la reducción en la RFP viene acompañada de una menor capacidad para generar ingresos propios por parte de los estados.

El declive en el total de las participaciones federales en los primeros seis meses de 2026 es la primera baja desde la pandemia de COVID, pues en el mismo periodo de 2020 se desplomaron 7.5 por ciento, una vez descontada la inflación.

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