En revisión de T-MEC queremos eliminar incertidumbre: Secretaría de Economía

De acuerdo con el funcionario federal, el objetivo de México es fortalecer el acuerdo y brindar certidumbre a las inversiones en la región.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrolla en medio de una reconfiguración del comercio global que, lejos de representar únicamente un proceso técnico entre los tres socios de Norteamérica, abre la puerta a una nueva etapa de integración económica regional, dijo Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

”No estamos simplemente revisando nuestro tratado, sino que estamos siendo testigos de una reestructura a nivel mundial del comercio, porque Estados Unidos quiere cuidar sus intereses y obviamente el equipo negociador de México está viendo por México y por la región también, pero queremos eliminar ese escenario de incertidumbre.

”Nosotros creemos que vamos en la ruta de revisar nuestro tratado, de fortalecerlo y de mantenerlo para las siguientes décadas”, afirmó.

Durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, Gutiérrez explicó que las conversaciones entre México y Estados Unidos avanzan en paralelo a cambios importantes en las cadenas globales de suministro y a una política comercial estadounidense más enfocada en fortalecer su mercado interno y proteger sectores estratégicos.

En este entorno, consideró que México se encuentra en una posición favorable para aprovechar las oportunidades derivadas de esta transformación, particularmente por su integración con el mercado norteamericano.

El subsecretario de Comercio Exterior destacó que uno de los principales objetivos del gobierno mexicano es construir una visión compartida sobre el futuro económico de Norteamérica.

Para ello, dijo, se trabaja en una narrativa común que permita consolidar un plan regional capaz de fortalecer la competitividad de los tres países frente a otros bloques económicos y reducir la dependencia de proveedores externos en industrias estratégicas.

Entre los sectores con mayor potencial para profundizar la integración regional mencionó a los semiconductores y la industria farmacéutica, actividades consideradas clave para el desarrollo económico y la seguridad de las cadenas de suministro.

En este contexto, señaló que México puede desempeñar un papel relevante gracias a su capacidad manufacturera, su cercanía con Estados Unidos y las ventajas comerciales que ofrece el T-MEC.

SEÑALES EN NEGOCIACIÓN APUNTAN A FORTALECIIENTO Y CONTINUIDAD DEL T-MEC

Recordó que actualmente alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresan sin pagar aranceles, una condición que adquiere mayor relevancia en un entorno internacional caracterizado por el aumento de barreras comerciales y medidas proteccionistas en distintos mercados.

Si bien reconoció que aún existe incertidumbre sobre el resultado final del proceso formal de revisión del tratado, sostuvo que las señales observadas hasta ahora apuntan a su fortalecimiento y continuidad.

En ese sentido, indicó que uno de los objetivos centrales de México es evitar escenarios de revisiones anuales prolongadas que puedan afectar la confianza de los inversionistas y retrasar decisiones de inversión en la región.

Gutiérrez añadió que industrias como la automotriz y la acerera concentran una parte importante de las discusiones debido a su peso en la política industrial estadounidense y en la integración productiva de Norteamérica. No obstante, afirmó que el ambiente de diálogo se mantiene favorable.

”Somos optimistas, creemos que hay un ambiente constructivo dentro de lo complejo”, señaló.

Para el subsecretario, la combinación de cercanía geográfica, integración productiva y acceso preferencial al mercado estadounidense mantiene a México en una posición competitiva frente a otros países, lo que permite prever que la revisión del T-MEC pueda convertirse en una oportunidad para reforzar la integración económica de Norteamérica y ofrecer mayor certidumbre a largo plazo.