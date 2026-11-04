Se disparan 207% delitos por huachicol en México

Se trata del principal aumento en un solo año, con lo que los delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados se volvieron a ubicar en el tercero en el ámbito federal más frecuente en México, detrás los de en materia de armas y explosivos y los de materia fiscal.

Los delitos en causas penales federales por robo de huachicol aumentaron 207 por ciento el año pasado respecto a 2024, al contabilizar mil 306 casos frente a 425 previos, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026 (CNIJF-E), del Inegi.

La tendencia a la baja en este delito se había consolidado en 2024, con 425, casi la mitad de los 793 reportados el año anterior. En ese año, el último del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol se ubicó en el séptimo lugar de delitos federales, su nivel más bajo al menos desde 2018, superado por armas, fiscales, corrupción, falsedad, migración y vías de comunicación.

Conforme con el CNIJF-E se reportaron 701 delitos por huachicol en 2019; 604, en 2022; 795 en 2023; 425 en 2024, y mil 306 el año pasado, casi el triple respecto al anterior.

El 2025, el robo de huachicol se ubicó sólo por debajo de los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos y de aquellos en materia fiscal.

El 27 de octubre Reforma informó que las pérdidas al erario por el robo y contrabando de combustibles y de crudo en los primeros dos años del Gobierno de Claudia Sheinbaum ya superan en términos reales a las registradas en los mismos periodos de López Obrador y de Enrique Peña.

De acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano de la Energía, durante el actual Gobierno, la Secretaría de Hacienda dejó de recaudar por estos ilícitos 165 mil 437 millones de pesos, 6.8 por ciento más que los dos primeros años de la Administración de López Obrador y 946 por ciento que los de Peña.

Una semana antes, un informe presentado en la conferencia de la Presidenta indicó que el huachicol fiscal dejó un boquete estimado de 61 mil millones de pesos en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante 2025.