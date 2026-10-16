Se disparan hasta 181% ventas de autos ‘made in China’ en México

Geely comercializó de enero a septiembre pasado 35 mil 912 autos, mientras que en el mismo periodo de 2025 vendió 12 mil 768 unidades en México, un 181.3 por ciento más.

El efecto no solo se registró entre marcas chinas, sino también en las estadounidenses General Motors y Ford, que venden en el país autos ensamblados en China.

Entre enero y septiembre de este año, los autos manufacturados en China lograron aumentar sus ventas en México hasta un 180 por ciento anual, en el mejor de los casos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ( AMDA ).

General Motors comercializó en México 134 mil 500 vehículos en el mismo periodo, de los cuales 104 mil 653 procedieron de China. En 2025, los autos ensamblados en ese país sumaron 90 mil 415, es decir, un 15.7 por ciento menos que en el periodo actual.

Chrysler distribuyó más de 31 mil unidades en el país, con más de 9 mil 200 vehículos procedentes del gigante asiático, un alza de casi 30 por ciento.

Aunque otras empresas desaceleraron su distribución desde China, también recurren al país asiático para surtir sus pedidos en México.

La surcoreana KIA redujo un 3.6 por ciento anual su distribución de vehículos provenientes de China en México. Sin embargo, entre enero y septiembre de este año, del total de sus 29 mil 121 unidades vendidas, 20 mil 191 fueron originarias de China, mientras que 7 mil 649 fueron coreanas.

De acuerdo con datos de la AMDA, entre enero y septiembre de este año, la venta de vehículos chinos en el mercado interno representó el 28 por ciento del total, incluidas las marcas, sobre todo asiáticas, que no reportan sus cifras.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, explicó que, en general, México mantiene la tendencia de un mercado abastecido por las importaciones de autos, con el 69.3 por ciento de las ventas correspondiente a vehículos manufacturados fuera del país y el resto a unidades de producción nacional.

“Si únicamente nos quedamos con las ventas de marcas de origen chino y tomamos en cuenta el parámetro de ventas totales, incluidas las marcas que no reportan, la participación de las marcas chinas llega al 17 por ciento”, detalló.

En conjunto, China, Brasil, India, Estados Unidos, Japón y Tailandia concentran el 84 por ciento del origen de los autos importados para su venta en México.

Para Gerardo Gómez, director y country manager de JD Power México, este efecto responde a la capacidad productiva de la industria china, cuya producción debe colocarse en el resto del mundo.