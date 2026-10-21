Se forma la depresión tropical 22-E en el Pacífico mexicano

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    Se forma la depresión tropical 22-E en el Pacífico mexicano
    Depresión tropical 22-E en el pacífico mexicano. CONAGUA

El sistema frente a las costas del Pacífico podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en un huracán de categoría 1.

La depresión tropical 22-E se formó frente a las costas del Pacífico mexicano este miércoles 21 de octubre. Las autoridades de meteorología advirtieron que el sistema cobró fuerza en mar abierto y podría convertirse en huracán de categoría 1 durante las próximas horas.

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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen vigilancia constante sobre el fenómeno. La tormenta registra vientos sostenidos con rachas que alcanzan los 75 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

UBICACIÓN ACTUAL Y POSIBLE TRAYECTORIA

El centro de la depresión tropical se localizó a 825 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 1,185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Su distancia actual de la franja costera ayuda a que el impacto inmediato sea bajo.

Los pronósticos oficiales indican que el sistema ganará fuerza rápidamente durante el jueves 22 de octubre. De mantener su ritmo de crecimiento, alcanzará la categoría de huracán el viernes, aunque continuará su ruta sobre aguas profundas.

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EL DE PELIGRO PARA LAS COSTAS MEXICANAS

Las costas del Pacífico sur no registran un peligro de impacto directo por el momento. Sin embargo, las autoridades alertaron sobre un posible aumento en el oleaje y rachas de viento en estados del occidente y sur del país conforme el fenómeno avanc e.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendó a la población costera y a la navegación marítima mantenerse informadas mediante los canales oficiales. La evolución de las tormentas en esta época del año puede cambiar de rumbo con rapidez.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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