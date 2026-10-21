Se forma la depresión tropical 22-E en el Pacífico mexicano

La depresión tropical 22-E se formó frente a las costas del Pacífico mexicano este miércoles 21 de octubre. Las autoridades de meteorología advirtieron que el sistema cobró fuerza en mar abierto y podría convertirse en huracán de categoría 1 durante las próximas horas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen vigilancia constante sobre el fenómeno. La tormenta registra vientos sostenidos con rachas que alcanzan los 75 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

UBICACIÓN ACTUAL Y POSIBLE TRAYECTORIA

El centro de la depresión tropical se localizó a 825 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 1,185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Su distancia actual de la franja costera ayuda a que el impacto inmediato sea bajo.

Los pronósticos oficiales indican que el sistema ganará fuerza rápidamente durante el jueves 22 de octubre. De mantener su ritmo de crecimiento, alcanzará la categoría de huracán el viernes, aunque continuará su ruta sobre aguas profundas.