Se hunden 96% las exportaciones de Pemex a Cuba

A través de su subsidiaria Servicios Logísticos Integrales Mumiya, Pemex exportó a Cuba sólo 900 barriles diarios entre enero y marzo, un desplome de 96% frente al mismo periodo del año pasado.

México suspendió los cargamentos de petróleo y gasolina a Cuba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ordenó aranceles a los países que proporcionaran crudo a la isla.

Un informe que Pemex presentó en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos detalla que los envíos fueron por 256.2 millones de pesos, unos 14.2 millones de dólares, y representaron 0.2% del total de exportaciones de la compañía que Juan Carlos Carpio Fragoso dirige desde mayo pasado.

Hace un año y mediante Gasolinas Bienestar, Pemex exportó 19 mil 600 barriles diarios de crudo y 2 mil barriles diarios de derivados a la Mayor de las Antillas, por un total de 3 mil 100 millones de pesos, unos 200 millones de dólares.

Esto significó 3.3% de todas las exportaciones de crudo y 1.9% de las ventas de derivados.

El Gran Diario de México solicitó a Pemex una postura y detalles sobre la reducción en sus envíos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, después de que el pasado 30 de enero entraron en vigor los aranceles de la Casa Blanca a países que vendan o proporcionen crudo a Cuba, pero no dio respuesta.

Envíos en regla

Sin embargo, en su informe ante la autoridad estadounidense, Pemex informó que “las ventas de Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V. se realizan bajo contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Contamos con procedimientos para asegurar que dichas ventas se realicen en cumplimiento con la legislación aplicable”.

El consultor en Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini, opinó que la reducción responde a la amenaza de Trump de imponer aranceles: “se podría decir que es política, igual que la decisión de enviar petróleo a Cuba”.

”Es conveniente la decisión, porque Cuba no paga ni ha pagado en muchos años los envíos de petróleo”, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

A partir del 31 de marzo pasado, Gasolinas Bienestar cambió su nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya y sigue operando bajo esta nueva denominación legal a la fecha de este informe.

Para Ana Lilia Moreno, experta en México Evalúa, cambiar el nombre de una filial no resuelve el desafío estructural de Pemex.

”La petrolera debe generar valor económico para el país. Nuestros análisis demuestran que ahora somos los contribuyentes los que sostenemos a Pemex. La renta petrolera en estos momentos es inversa, Pemex requiere de las transferencias del erario para sobrevivir”, dijo a esta casa editorial.

”No sabemos qué criterio utilizó la compañía para tomar esta decisión porque no hay información pública que nos explique con claridad”, señaló Moreno.

“La justificación perfecta”

La socia consultora de SICEnrgy, Susana Cazorla, indicó que el evento puede estar relacionado con la apuesta del gobierno de inyectar 70% del crudo del país al Sistema Nacional de Refinación.

”Lo que es una realidad es que Pemex ha bajado todas sus exportaciones y dadas las condiciones operativas por las que apuesta la empresa, esta parece ser la justificación perfecta”, añadió.

Este diario ha consultado en varias ocasiones a Pemex del registro de pagos de Cuba por los hidrocarburos enviados, pero responde que es asunto entre privados.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, comentó que el gobierno y la estatal deberían estar obligados a transparentar montos, comprobantes de pago y acciones debido a que se utilizan recursos de la Federación y eso es un asunto público.