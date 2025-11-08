Se intoxican 10 trabajadores con vapores de thinner dentro empresa Lenovo en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Monterrey, Nuevo León.- Durante la madrugada del sábado, se reportó la presencia de 10 trabajadores con síntomas de intoxicación y ansiedad tras haber inhalado vapores de thinner en una empresa de fabricación de computadoras, en Nuevo León.
Los hechos fueron reportados a las 00:29 horas en la empresa Lenovo ubicada sobre Anilo Vial Metropolitano kilómetro 49 en Apodaca Technology Park en el ayuntamiento de Apodaca.
TE PUEDE INTERESAR: Desalojan a pacientes y personal de la Clínica del IMSS por incendio, en Nuevo León
”Se recibe reporte de varias personas con malestar por inhalación de vapores de thinner. Personal de Cruz Roja informa vía telefónica que el área de enfermería de la empresa Lenovo atiende a 10 trabajadores que presentan síntomas de intoxicación y crisis de ansiedad”, indicó Protección Civil de Nuevo León.
TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán vigilancia carretera tras presunto retén del crimen organizado en Libramiento Noreste
Se estableció que los malestares los comenzaron a realizar tras haber realizado algunas labores de pintura.
Unos 10 empleados de la empresa Lenovo, fabricante de computadoras, resultaron intoxicados y decenas fueron evacuados durante la madrugada de este sábado luego de estar expuestos a inhalar productos químicos dentro de sus instalaciones, en el Technology Park de Apodaca. pic.twitter.com/BO78aW73mU— Chikistrakiz (@chikistrakiz) November 8, 2025
Autoridades municipales de Protección Civil acudieron al sitio para revisar las condiciones del área y garantizar la ventilación, a fin de evitar nuevos casos. De la fábrica se evacuó a decenas de trabajadores para evitar otros intoxicados. No se reportaron personas hospitalizadas.