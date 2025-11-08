Se intoxican 10 trabajadores con vapores de thinner dentro empresa Lenovo en Nuevo León

El reporte llegó a Cruz Roja indicando que había personas intoxicadas y con crisis de ansiedad dentro de la empresa de Apodaca

Monterrey, Nuevo León.- Durante la madrugada del sábado, se reportó la presencia de 10 trabajadores con síntomas de intoxicación y ansiedad tras haber inhalado vapores de thinner en una empresa de fabricación de computadoras, en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 00:29 horas en la empresa Lenovo ubicada sobre Anilo Vial Metropolitano kilómetro 49 en Apodaca Technology Park en el ayuntamiento de Apodaca.

