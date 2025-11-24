‘Se les ha atendido’... Sheinbaum tras megabloqueos de agricultores y transportistas

    Claudia Sheinbaum aseguró que los transportistas han recibido atención y que hay mesas de diálogo activas. Revisa los puntos bloqueados y el avance de las negociaciones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los transportistas y agricultores responsables de los megabloqueos en varias carreteras del país sí han sido atendidos y explicó el estado del diálogo con los manifestantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje este 24 de noviembre de 2025 respecto al mega bloqueo protagonizado por agricultores y transportistas que paralizó diversas carreteras del país. Aclaró que el Gobierno de México sí ha atendido a los grupos inconformes, quienes denuncian extorsiones, abusos y malas condiciones de trabajo en distintos estados. Según la mandataria, se han instalado mesas de trabajo y canales de comunicación abiertos.

Sheinbaum añadió que algunos manifestantes ahora integran a sus demandas el tema de la Ley de Aguas, la cual —dijo— ya está en discusión en el Congreso y cuenta incluso con un foro activo para su análisis. Señaló que existen espacios formales para debatir preocupaciones y que no se trata de un conflicto por falta de diálogo, sino de la necesidad de avanzar en acuerdos.

La titular del Ejecutivo hizo énfasis en que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá un informe detallado sobre los avances. Recordó además que el Gobierno federal ya había atendido múltiples solicitudes de trabajadores del campo y transportistas que reportaron condiciones laborales adversas y situaciones de inseguridad en carreteras.

BLOQUEOS SE REGISTRAN EN MÚLTIPLES CARRETERAS DEL PAÍS

De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades locales, los transportistas cerraron la Autopista México–Toluca en ambos sentidos, provocando un aumento significativo en la demanda del Tren Interurbano México–Toluca como alternativa de movilidad. La magnitud del bloqueo afectó la movilidad regional y generó retrasos importantes.

En el Estado de México, se registró un cierre en la Vía José López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec. También se reportó un bloqueo total de la Autopista México–Querétaro, uno de los corredores carreteros más transitados del país. Asimismo, la Autopista México–Pachuca fue cerrada a la circulación, afectando a miles de personas que se desplazan diariamente hacia la capital.

Otros tramos carreteros como la Carretera Zacatecas-Durango y la Carretera Pachuca-Tuxpan también fueron afectados, generando complicaciones adicionales para el transporte de mercancías y el flujo vehicular a nivel regional.

LISTA COMPLETA DE VÍAS AFECTADAS POR LOS BLOQUEOS

Además de los cierres principales, diversos puntos estratégicos presentaron afectaciones a lo largo del Valle de México y otros estados. Las vías donde se registraron bloqueos incluyen:

• Autopista México–Toluca

• Autopista México–Querétaro

• Autopista México–Pachuca

• Autopista México–Puebla

• Autopista México–Cuernavaca

• Autopista México–Cuernavaca-Acapulco

• Autopista Naucalpan–Ecatepec

• Vía José López Portillo

• Avenida Gustavo Baz Prada

• Circuito Exterior Mexiquense• Boulevard Lomas Verdes

Sheinbaum señaló que algunos de estos bloqueos responden a factores ajenos a las negociaciones directas con el gobierno federal, por lo que continuarán analizándose para restablecer la movilidad y seguridad en las carreteras.

DATOS CURIOSOS

• El Tren Interurbano México–Toluca registró una demanda inusualmente alta durante los cierres.

• La Autopista México–Querétaro es una de las más transitadas del país, con más de 60 mil vehículos al día.

• La Ley de Aguas se discute actualmente con participación de organizaciones civiles y foros abiertos.

