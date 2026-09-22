Se reúne Claudia Sheinbaum con la economista Mariana Mazzucato en Palacio Nacional

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    Se reúne Claudia Sheinbaum con la economista Mariana Mazzucato en Palacio Nacional
    Ven vital permear dinamismo entre compañías de menor tamaño para promover beneficios entre más personas y empresas. TOMADA DE REDES

La mandataria federal dialogó con la especialista sobre informe que destaca importancia fortalecer al mercado manufacturero mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió hoy en Palacio Nacional a la economista Mariana Mazzucato, con quien conversó sobre el informe “Transformación del Estado para el Plan México”, elaborado por el Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) y el cual destaca la importancia de fortalecer el sector manufacturero mexicano con valor agregado.

“En Palacio Nacional, recibimos a la economista Mariana Mazzucato; conversamos sobre el reciente informe “Transformación del Estado para el Plan México”, elaborado junto con Lara Merling, informó la Presidenta a través de sus redes sociales. La Mandataria compartió imágenes en las que aparece con la economista.

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En agosto Reforma publicó que para lograr las metas del Plan México y aprovechar los efectos del nearshoring, así como las ventajas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es necesario añadir valor agregado a la industria manufacturera mexicana, especialmente entre las empresas de menor tamaño, según el informe antes mencionado.

En el informe, elaborado por la economista, fundadora y directora de la institución perteneciente a la University College London, se plantea que para lograr los objetivos del Gobierno mexicano, definidos como prosperidad compartida, es necesario fortalecer el sector manufacturero con valor agregado añadido, pues, aunque la base empresarial cuenta con plantas adaptadas a la demanda requerida para la exportación, la mayor parte de las empresas son informales y de baja productividad.

“Que la actual ola de inversiones conduzca a una economía más resiliente e innovadora dependerá de la capacidad del País para aumentar el valor agregado nacional, fortalecer las cadenas de suministro locales, profundizar las capacidades de innovación y ampliar la participación de empresas y regiones.

“El desafío no consiste simplemente en aumentar la inversión o profundizar la integración en la producción global. Se trata de orientar la dirección y composición de la inversión para que fomente capacidades nacionales y genere mayores vínculos económicos”, se lee en el documento.

Así, para México es necesario no sólo detonar la base manufacturera de exportación, sino permear el dinamismo entre las compañías de menor tamaño, para así dispersar los beneficios entre un mayor número de personas y empresas.

Por ello, el IIPP considera que, incluso con la importación de maquinaria extranjera y mantener el dinamismo de la Inversión Extranjera Directa (IED), sin crear nuevos proveedores a nivel nacional o fomentar los trabajos de aceleramiento de la capacidad productiva local, México no logrará la transformación productiva de amplio alcance.

Sin embargo, es preciso el trabajo transversal del Gobierno mexicano como eje para facilitar la inversión de las empresas cuando se presente el aumento de demanda.

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