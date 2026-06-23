¡Se suspende! Amotac pone en pausa bloqueo nacional del 24 de junio
Secretaría de Gobernación informó la conclusión de la mesa de trabajo con los representantes de la AMOTAC para evitar el bloqueo nacional
Previamente, se había reiterado que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) organizaría un bloqueo en diferentes carreteras federales el 24 de junio.
El bloqueo habría ocurrido durante el juego de la selección mexicana contra el equipo de la República Checa; sin embargo, se informó de último momento que la asociación de transportistas ha suspendido la iniciativa del bloqueo.
Se detalló que los representantes consiguieron entablar una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación para corresponder a sus demandas.
‘Concluye la mesa de trabajo en la SEGOB con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país’ informó la cuenta oficial de la Segob.
Aunque el bloqueo se había comunicado como pacifista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX había informado el despliegue de 15 mil policías en la capital y en zonas de mayor interés del público mundialista.
‘En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el derecho al libre tránsito. Hemos dado respuesta puntual a sus peticiones y existe una ruta de trabajo’ agregó la Segob.