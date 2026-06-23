¡Se suspende! Amotac pone en pausa bloqueo nacional del 24 de junio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¡Se suspende! Amotac pone en pausa bloqueo nacional del 24 de junio
    Suspenden bloqueo nacional de transportistas del 24 de junio Cuarto oscuro

Secretaría de Gobernación informó la conclusión de la mesa de trabajo con los representantes de la AMOTAC para evitar el bloqueo nacional

Previamente, se había reiterado que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) organizaría un bloqueo en diferentes carreteras federales el 24 de junio.

El bloqueo habría ocurrido durante el juego de la selección mexicana contra el equipo de la República Checa; sin embargo, se informó de último momento que la asociación de transportistas ha suspendido la iniciativa del bloqueo.

Se detalló que los representantes consiguieron entablar una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación para corresponder a sus demandas.

Concluye la mesa de trabajo en la SEGOB con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país’ informó la cuenta oficial de la Segob.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maximizan-seguridad-en-la-cdmx-para-el-partido-mexico-vs-chequia-EH21625010

Aunque el bloqueo se había comunicado como pacifista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX había informado el despliegue de 15 mil policías en la capital y en zonas de mayor interés del público mundialista.

En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el derecho al libre tránsito. Hemos dado respuesta puntual a sus peticiones y existe una ruta de trabajo’ agregó la Segob.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
protestas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


AMOTAC

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León.

Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena
La Fiscalía de Nayarit confirmó la captura de Carlos “N”, sobrino de “El Jardinero”, en un operativo con Marina; enfrenta cargos por armas y encubrimiento.

Detienen en Nayarit a sobrino de ‘El Jardinero’, presunto líder ligado al CJNG
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio.

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?
Usuarios de las redes sociales Facebook e Instagram y la app de mensajería WhatsApp reportaron fallas al no poder acceder a las plataformas.

¡No es tu internet! Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram la tarde del martes
Una pancarta con notas de cientos de simpatizantes para Nancy Guthrie, la madre desaparecida de Savannah Guthrie, afuera de la sala de redacción de KVOA el 6 de marzo de 2026, en Tucson, Arizona.

Nota de secuestro afirma que madre desaparecida de Nancy Guthrie, conocida periodista de EU, ha muerto
El secretario de Defensa Pete Hegseth ha estado haciendo gestiones en el Capitolio, incluso el lunes por la noche.

El Pentágono pide 80 mil millones de dólares más para la guerra con Irán
Teherán negó que la programación de alguna visita para examinar las instalaciones bombardeadas por Washington el año pasado

EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz
Colombia se unirá al Escudo de las Américas

Colombia se unirá al Escudo de las Américas tras victoria preliminar de Abelardo de la Espriella