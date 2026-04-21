Se triplican reportes de falta de ética en Pemex

El documento señala que, en 2024, último año disponible, se reportaron mil 547 posibles violaciones al Código de Ética y/o Código de Conducta dentro de la compañía, mientras que en 2018 el total apenas llegaba a 463.

Los reportes de violación a los códigos de ética y de conducta al interior de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) se triplicaron de 2018 a 2024, de acuerdo con un informe de Perspectiva Ambiental, Social y de Gobernanza de la petrolera al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

”Dichos reportes pueden presentarse en caso de conocer prácticas o conductas inapropiadas que puedan constituir infracciones a nuestros códigos y a la Política Anticorrupción”, señala el informe.

Por ejemplo, se pueden reportar hechos relacionados con corrupción, conflictos de interés, “mobbing” o acoso laboral, hostigamiento o acoso sexual, discriminación, uso ineficiente de recursos materiales e información, proselitismo político y represalias.

Este reporte publicado en 2026 destaca además que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia Mexicana (TM) han evaluado prácticas de integridad de las 500 empresas más importantes del país y, como resultado, Pemex obtuvo en 2024 una calificación de 96.1 sobre 100.

Además, la petrolera alcanzó un puntaje perfecto de 100 sobre 100 en las categorías de declaración de principios, relaciones con terceros, sistema de denuncia y disponibilidad de información.Para expertos, estos reportes evidencian la falta de controles reales de gobernanza y debida diligencia dentro de la empresa, además de un uso conveniente de reportes de asociaciones.

Señalan que el ejemplo más emblemático de que hay áreas de oportunidad en la gobernanza y debida diligencia en Pemex es el derrame de hidrocarburos en el golfo de México que se generó en febrero, incidente que fue ocultado durante más de un mes a su director, Víctor Rodríguez Padilla.

Para Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, la administración de Pemex debe corregir e invertir en mejoras en gobernanza, ya que a la luz de los sucesos operativos como derrames, incendios y otros incidentes se evidenciaron los vacíos y vicios dentro de la empresa.

”Rodríguez Padilla es un director que quiere hacer las cosas bien, pero debe enfrentar la estructura de la empresa desde antes de 2018 y que también tuvo con su antecesor, Octavio Romero Oropeza”.

”Hacen falta acciones contundentes para revertir la situación y un reconocimiento de los puntos débiles de la empresa que están reflejados en el número de reportes y que no se ven en los indicadores de MCCI y TM. Se debe atender lo que está sucediendo”, añadió.

URGEN CAMBIOS

Adrián Duhalt, analista independiente, expuso que los incidentes en Pemex confirman que su transformación debe concretarse a su interior.

”No basta con apoyar a la empresa desde el gobierno. Hay que mirar con lupa las prácticas internas que determinan la operación diaria, y corregir lo que haya que corregir”.

”El gobierno ha intentado subsanar las ineficiencias de Pemex vía apoyos financieros, pero no es suficiente. El reto también está en identificar, penalizar y corregir las prácticas nocivas al interior de la empresa, que han comprometido su operación”, apuntó el experto.

En los últimos dos meses Pemex ha reportado más incendios y derrames que en otros años.

Una de las justificaciones del director de Pemex sobre esa incidencia es que la infraestructura de Pemex ya es vieja y que años atrás ha ocurrido por falta de inversiones en mantenimiento.

Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, explicó que el aumento de reportes de presunta violación a códigos de conducta o ética, en teoría, refleja que existen más canales de denuncia y mayor disposición a utilizarlos.

”El problema es que no hay evidencia pública suficiente de que ese incremento esté acompañado de sanciones efectivas o de mejoras operativas. Es decir, se denuncia más, pero no se corrige mejor”.

“Esta brecha entre control y ejecución también se observa en la operación. Pemex mantiene estructuras laborales más grandes que sus contrapartes internacionales, sin que eso se traduzca en mayor eficiencia”, agregó.

La paradoja es evidente, dijo Díaz Ibarra. “Mientras Pemex enfrenta fallas operativas y cuestionamientos en debida diligencia, presume altas calificaciones de integridad otorgadas por organismos como MCCI y TM. El reto no es generar más reportes, sino cerrar la distancia entre lo que documenta y lo que realmente ejecuta”, afirmó.