$!Enciende alertas desabasto de diésel en diversas terminales de Pemex

Pemex empieza a tener problemas para abastecer diésel y gasolinas a sus clientes. De acuerdo con un comunicado dirigido a distribuidores y franquiciatarios de la petrolera, la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Mazatlán solo tiene posibilidad de entregar diésel hasta el 21 de abril. Eso significa que no cuenta con capacidad para entregar el combustible y está redirigiendo a sus clientes a otras TAD con existencias, aunque eso eleve el costo de transporte de los empresarios. No es el único caso. Empresas del sector reportan que esta misma situación se registra en las terminales de León, Guanajuato; en El Castillo, en Jalisco (que son puntos críticos por su impacto directo en el abasto regional), así como en Reynosa, Tamaulipas. Además, ya empiezan a registrarse señales de escasez en Querétaro.

Durante el mes de marzo, Pemex tuvo al menos 25 interrupciones en sus terminales y en lo que va de abril lleva 34. Esto derivó en la implementación de ubicaciones logísticas para mitigar la falta de suministro, como el traslado de diésel desde la terminal de Zapopan hacia Lagos de Moreno en Jalisco; el envío de gasolinas y diésel desde la terminal de El Castillo, Jalisco, a Manzanillo, Colima, y la redistribución de diésel desde Saltillo, Coahuila, hacia Monclova. De acuerdo con la regulación, la capacidad de almacenamiento de petrolíferos tendría que ser de cinco días, pero según fuentes de Pemex que pidieron el anonimato, es menor. En la terminal de Reynosa el almacenamiento está en cero, en el Bajío y zona centro del país están muy bajos y en el Valle de México la capacidad instalada es de apenas tres días. Susana Cazorla, especialista del sector energético, afirmó que esta situación obedece a una baja en la importación de combustible generada por un aumento en el precio internacional del diésel y la gasolina, incremento de tarifas portuarias y terrestres para movilizar el combustible y un tope en el precio de venta al consumidor. “Pemex no puede incrementar la elaboración de refinados por la caída en la producción de crudo y fallas en sus refinerías, como el incendio en Dos Bocas, por lo que también tiene que importar productos al precio internacional y venderlo a un precio tope en sus terminales; entonces o está perdiendo dinero o importa menos. Además, los otros importadores también están sujetos al precio internacional” , agregó.

El precio de referencia de la gasolina y del diésel importados de Estados Unidos aumentó 58,6 y 32 por ciento, respectivamente, del 27 de febrero al 15 de abril, según el informe de Platts, agencia de S&P de análisis de precios para los mercados de energía y materias primas. En tanto, la tarifa para el transporte de refinados en buques desde Estados Unidos a México pasó de 225 mil a 415 mil dólares del 27 de febrero al 15 de abril, debido a una oferta de barcos ajustada, según la firma. Gerardo García, consejero de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), afirmó que empresas como Valero y Repsol están importando menos combustibles como parte de su estrategia ante los altos precios del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz. “Entonces, algunos transportistas están acudiendo a las terminales de Pemex, que están vendiendo más barato, lo que provoca una saturación en el despacho.” , dijo. Reservas de emergencia Pemex tiene una política de almacenamiento mínimo de combustibles de cinco días, pero actualmente no se cumple.

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