Secretaría de Relaciones Exteriores advierte a connacionales en Irán sobre cierre de espacios aéreos

El 28 de febrero, tras los bombardeos de los Estados Unidos e Israel a territorio iraní, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lanzó un comunicado para los connacionales.

En su breve informe, la SRE afirma que varios países, entre ellos Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, han cerrado sus espacios aéreos ante la situación bélica que se está desarrollando.

En el comunicado, la SRE detalla que los connacionales que deseen salir de la zona de conflicto deberán contactar a sus respectivas aerolíneas o buscar asistencia consular. La institución recomienda buscar resguardo y no realizar traslados innecesarios a zonas cercanas al conflicto.

En la publicación de la SRE se compartieron los siguientes contactos de asistencia consular.

*) Embajada en Irán +989121224463

*) Embajada en Israel 054-316-6717

*) Embajada en Jordania 0778 00 0494

*) Embajada en Qatar 3363 4450

*) Embajada en Arabia Saudita +966557539374

*) Embajada en Kuwait +965 9401 6333

*) Embajada en EAU 504 54 0273

*) Embajada en Líbano 03 044 598

*) Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095