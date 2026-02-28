Secretaría de Relaciones Exteriores advierte a connacionales en Irán sobre cierre de espacios aéreos

México
/ 28 febrero 2026
    El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, causando la presunta muerte de su líder Ali Jamenei. Vanguardia

Desde su comunicado en la plataforma de X, Donald Trump afirma que los bombardeos en Irán durarán la semana entera

El 28 de febrero, tras los bombardeos de los Estados Unidos e Israel a territorio iraní, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lanzó un comunicado para los connacionales.

En su breve informe, la SRE afirma que varios países, entre ellos Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, han cerrado sus espacios aéreos ante la situación bélica que se está desarrollando.

En el comunicado, la SRE detalla que los connacionales que deseen salir de la zona de conflicto deberán contactar a sus respectivas aerolíneas o buscar asistencia consular. La institución recomienda buscar resguardo y no realizar traslados innecesarios a zonas cercanas al conflicto.

En la publicación de la SRE se compartieron los siguientes contactos de asistencia consular.

*) Embajada en Irán +989121224463

*) Embajada en Israel 054-316-6717

*) Embajada en Jordania 0778 00 0494

*) Embajada en Qatar 3363 4450

*) Embajada en Arabia Saudita +966557539374

*) Embajada en Kuwait +965 9401 6333

*) Embajada en EAU 504 54 0273

*) Embajada en Líbano 03 044 598

*) Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

CONTINUARÁ CONFLICTO BILATERAL ENTRE ALIANZA DE EU E ISRAEL CONTRA IRÁN

Por su parte, el gobierno vigente de Irán, a través de su embajador en la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que mantendrá su derecho de ‘legítima defensa’ ante los ataques del gobierno israelí y de los Estados Unidos.

Desde su cuenta oficial de X, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los esfuerzos de bombardeos aéreos por parte del ejército estadounidense se mantendrán ‘durante toda la semana’, en caso de ser necesario.

Sin embargo, los bombardeos intensos y de precisión continuarán sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo de ¡paz en todo el medio oriente y, de hecho, en el mundo!’ expresó Trump.

