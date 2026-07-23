Secretarios de Marina y Defensa se reúnen con Comando Norte de EU para reforzar cooperación en seguridad

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    Secretarios de Marina y Defensa se reúnen con Comando Norte de EU para reforzar cooperación en seguridad
    Los titulares de Marina y Defensa sostuvieron una reunión con el Comando Norte de EU para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa. SEMAR

Marina, Defensa y el Comando Norte de EU abordaron adiestramiento, seguridad marítima e intercambio de información en Veracruz

Los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y general Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente, sostuvieron una reunión de trabajo con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), del 19 al 22 de julio de 2026 en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con la información oficial, el encuentro se realizó en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral militar vigentes entre México y Estados Unidos desde 2016, los cuales contemplan reuniones periódicas para fortalecer la coordinación entre las fuerzas armadas de ambos países.

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REFRENDAN COOPERACIÓN BILATERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

Según lo informado por las autoridades, el objetivo de la visita fue refrendar el compromiso compartido de fortalecer el trabajo coordinado para hacer frente a desafíos comunes que impactan la seguridad y el bienestar de México y Estados Unidos.

Durante las reuniones, el general Gregory M. Guillot destacó que la seguridad de América del Norte depende en gran medida de la solidez de la relación entre ambos países y de su capacidad para operar con un propósito común.

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ABORDAN ADIESTRAMIENTO, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD MARÍTIMA

Como parte de los trabajos, los titulares de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) abordaron diversos temas de cooperación bilateral, entre ellos el adiestramiento militar, el intercambio de información, las operaciones concurrentes, el uso de sistemas aéreos no tripulados y la seguridad marítima.

Las dependencias señalaron que estos mecanismos de colaboración contribuyen a la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), de la que México forma parte.

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COOPERACIÓN BAJO PRINCIPIOS DE RECIPROCIDAD Y RESPETO A LA SOBERANÍA

Las autoridades mexicanas indicaron que la participación del país en la NAMSI se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a los territorios soberanos de ambas naciones.

El encuentro forma parte de las reuniones periódicas de cooperación militar establecidas entre México y Estados Unidos desde 2016 para dar seguimiento a temas de seguridad de interés común.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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