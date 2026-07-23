Avanzamos en revisar T-MEC, dice Sheinbaum tras reunión con Greer

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    Avanzamos en revisar T-MEC, dice Sheinbaum tras reunión con Greer
    “Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, informó la presidenta en X. Cortesía

El encuentro duró alrededor de 90 minutos y contó con la presencia del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el Canciller

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante el encuentro con la comitiva estadounidense encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, hubo avances en la revisión del T-MEC.

El encuentro, celebrado en Palacio Nacional, duró alrededor de 90 minutos y contó con la presencia del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el Canciller Roberto Velasco, entre otros funcionarios.

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“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, indicó en X.

EBRARD NO DIO DECLARACIONES A LA PRENSA

Tras la reunión, con semblante serio, Greer, que llegó ayer por la noche a México para continuar con las negociaciones, caminó rápidamente para abordar una camioneta con placas diplomáticas.

También salió de Palacio Nacional el asesor y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales, Julio Berdegué, junto con la empresaria Altagracia Gómez.

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De acuerdo con personal del recinto presidencial, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se quedó hablando con la Presidenta por unos minutos tras la reunión.

Después salió por la Calle de Moneda, sin dar declaraciones a la prensa.

REUNIONES BILATERALES POR EL T-MEC

El representante comercial de Estados Unidos se encuentra en la capital mexicana para reuniones bilaterales para finar los últimos detalles rumbo a la revisión del T-MEC.

Este jueves el grupo ‘Reforma’ publicó en su primera plana que Greer aseguró en el Capitolio que el T-MEC no podría prosperar si México no colabora en asuntos como la entrega de aguas del Río Bravo, pactada en un acuerdo que data de 1944.

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“Al Presidente (Trump) le resultaría difícil aceptar una renovación (del Tratado) o incluso su revisión si México no colabora en todas las áreas, y el Tratado de Aguas es una de ellas”, indicó Greer.

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