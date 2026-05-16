Secuestran a hijo de excandidata y exedil asesinado en Veracruz

Ramsés Aldebarán Cruz del Valle, empresario y exlíder de las Juventudes del PRD, fue interceptado por un grupo de personas armadas, mientras yacía en uno de sus negocios en Veracruz.

El incidente ocurrió el 13 de mayo en el municipio de Rafael Delgado. La víctima estaba junto con su esposa, Luz María Ambrosio, en su bar ‘Ruta Cero’, ubicado en la avenida Miguel Alemán 309 de Jalapilla. Testigos en el sitio describieron que dos hombres armados entraron, apuntaron a los presentes y los amenazaron de muerte.

Posteriormente, los dos hombres privaron de su libertad a Ramsés Aldebarán Cruz del Valle. Su madre, una de las testigos, aseguró que ‘cuando mi hijo vio que encañonaban a mi nuera, les gritó que la dejaran y que todo lo que querían con ella que lo vieran a él. Lo atraparon y se lo llevaron, pero advirtieron que si llamaban a la policía los mataban’.

La madre de Ramsés Aldebarán Cruz del Valle es Reina Sofía del Valle López, excandidata para la alcaldía de Tlilapan por Movimiento Ciudadano. Por su parte, el padre de la víctima es Félix Cruz Lastre, exedil de Tlilapan por el PRI, quien fue asesinado el 16 de abril de 2024.