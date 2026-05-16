Secuestran a hijo de excandidata y exedil asesinado en Veracruz

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Ramsés Aldebarán Cruz del Valle fue privado de su libertad por hombres armados mientras estaba en uno de sus negocios en el municipio Rafael Delgado

Ramsés Aldebarán Cruz del Valle, empresario y exlíder de las Juventudes del PRD, fue interceptado por un grupo de personas armadas, mientras yacía en uno de sus negocios en Veracruz.

El incidente ocurrió el 13 de mayo en el municipio de Rafael Delgado. La víctima estaba junto con su esposa, Luz María Ambrosio, en su bar ‘Ruta Cero’, ubicado en la avenida Miguel Alemán 309 de Jalapilla. Testigos en el sitio describieron que dos hombres armados entraron, apuntaron a los presentes y los amenazaron de muerte.

Posteriormente, los dos hombres privaron de su libertad a Ramsés Aldebarán Cruz del Valle. Su madre, una de las testigos, aseguró que ‘cuando mi hijo vio que encañonaban a mi nuera, les gritó que la dejaran y que todo lo que querían con ella que lo vieran a él. Lo atraparon y se lo llevaron, pero advirtieron que si llamaban a la policía los mataban’.

La madre de Ramsés Aldebarán Cruz del Valle es Reina Sofía del Valle López, excandidata para la alcaldía de Tlilapan por Movimiento Ciudadano. Por su parte, el padre de la víctima es Félix Cruz Lastre, exedil de Tlilapan por el PRI, quien fue asesinado el 16 de abril de 2024.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tzotziles-denuncian-agresiones-de-grupos-criminales-en-chiapas-JP20492649

Reina Sofía exige que entreguen a su hijo, sin importar si este está vivo o muerto. Aseguró que solo quiere que se lo devuelvan. La excandidata informó que el operativo de gobierno corresponde a los tres niveles. Sin embargo, no se han mostrado resultados de la búsqueda o se ha comunicado el porqué del secuestro.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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